Mercato OM : Deux clubs sur Neal Maupay ?

En difficulté dans la hiérarchie offensive de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay pourrait animer le mercato hivernal. Selon les informations du 10 Sport, deux clubs de Liga espagnole se positionnent pour accueillir l’attaquant marseillais sous la forme d’un prêt. Un dossier qui prend de l’épaisseur à l’approche de l’ouverture du marché.

Neal Maupay, un dossier prioritaire dans le sens des départs

Arrivé à l’OM avec l’ambition de s’imposer comme une option crédible en attaque, Neal Maupay vit une saison compliquée sur la Canebière. À 29 ans, l’attaquant n’entre plus réellement dans les plans de Roberto De Zerbi, qui privilégie d’autres profils offensifs. Son temps de jeu très limité en Ligue 1 depuis le début de la saison confirme une situation sportive devenue délicate.

A lire aussi : OM : Mauvaise nouvelle pour la formation !

Poussé vers la sortie dès l’été 2025, Neal Maupay n’avait alors pas trouvé de projet jugé suffisamment attractif pour quitter Marseille. Le contexte a évolué ces dernières semaines, et le mercato d’hiver apparaît désormais comme une opportunité claire pour relancer sa carrière. Toujours selon le 10 Sport, c’est en Espagne que son avenir immédiat pourrait s’écrire.

Le FC Séville et Getafe en pole pour un prêt ?

D’après les informations relayées par le 10 Sport, deux clubs de Liga sont actuellement en concurrence pour récupérer Neal Maupay : le FC Séville et Getafe. Les discussions porteraient sur un prêt de six mois, une formule privilégiée par l’OM afin d’alléger son effectif et sa masse salariale sur la seconde partie de saison.



Les négociations seraient jugées avancées en coulisses, même si aucun accord officiel n’a encore été annoncé. Le club marseillais pourrait également intégrer une option d’achat dans l’opération, l’attaquant ne faisant plus partie du projet sportif défini par Roberto De Zerbi. Un départ temporaire permettrait aussi à l’Olympique de Marseille de dégager une marge financière bienvenue en pleine saison.

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Artur ? L’avis mitigé d’un spécialiste du football brésilien !

Sans tirer de conclusions hâtives, ce possible mouvement s’inscrit dans une logique globale de rééquilibrage de l’effectif marseillais lors du mercato hivernal. Pour Neal Maupay, un prêt en Liga représenterait l’occasion de retrouver du temps de jeu et de la visibilité dans un championnat réputé pour valoriser les profils offensifs. Pour l’OM, le dossier avance et pourrait rapidement connaître une issue concrète, à condition que les discussions se concluent favorablement avec l’un des deux clubs espagnols.