Mercato OM : Deux dirigeants de Fenerbahçe débarquent à Marseille pour boucler le dossier Greenwood !

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître une accélération décisive. Selon La Provence, deux dirigeants de Fenerbahçe sont arrivés à Marseille ce lundi afin de tenter de finaliser le transfert de l’attaquant anglais. Le club turc entend prendre de vitesse la concurrence, alors que plusieurs prétendants restent à l’affût.

Le feuilleton Mason Greenwood entre peut-être dans sa dernière ligne droite. D’après La Provence, Fenerbahçe a décidé d’accélérer concrètement dans ce dossier en dépêchant deux de ses représentants à Marseille. Le directeur du football Oğuz Çetin et le manager Cihan Kamer sont présents dans la cité phocéenne avec un objectif clair : parvenir rapidement à un accord pour recruter l’international anglais.

🚨Les dirigeants de Fenerbahçe sont de retour à Marseille afin de finaliser le transfert de Mason Greenwood.#TeamOM #Sondakika pic.twitter.com/5HsyqYqsG0 — CARMÉLA 13 FAMILY (@Carmela13family) July 13, 2026

Fenerbahçe veut prendre l’avantage sur la concurrence

Selon La Provence, le club stambouliote souhaite profiter de cette visite pour faire avancer les discussions avec l’Olympique de Marseille. Fenerbahçe fait actuellement partie des candidats les plus insistants sur ce dossier.

La concurrence reste toutefois bien présente. Toujours selon La Provence, l’Atlético de Madrid suit également la situation de Mason Greenwood. Le club saoudien d’Al-Ahli figure lui aussi parmi les prétendants, tandis que l’AS Rome semble avoir pris du recul ces derniers temps.

La présence de deux dirigeants turcs à Marseille illustre néanmoins la volonté de Fenerbahçe de conclure rapidement cette opération.

L’OM attend environ 50 millions d’euros

L’Olympique de Marseille ne compte pas céder son joueur à n’importe quel prix. D’après La Provence, le club olympien réclame environ 50 millions d’euros pour accepter un transfert de Mason Greenwood.

Arrivé durant l’été 2024, l’attaquant anglais dispose d’une forte valeur marchande. Selon La Provence, l’OM, qui détient 60 % des droits sportifs du joueur, souhaite réaliser une importante rentrée d’argent dans le cadre de sa stratégie financière.

Le quotidien régional explique que la baisse de la masse salariale et la nécessité de générer des liquidités figurent parmi les raisons qui poussent le club marseillais à envisager un départ de Greenwood lors de ce mercato.

Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes. Avec des dirigeants déjà présents à Marseille, Fenerbahçe tente de franchir une étape importante dans un dossier qui attire plusieurs clubs européens et saoudiens.