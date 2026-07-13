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Mercato OM : un club saoudien tente de relancer le dossier Greenwood

Par Rédaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Alors que Mason Greenwood semblait se rapprocher de Fenerbahçe, un nouveau prétendant serait entré en scène. Selon le journaliste Ben Jacobs, Al-Ahli a tenté ce samedi de convaincre l’attaquant de l’OM de rejoindre l’Arabie saoudite.

Al-Ahli passe à l’offensive

Le feuilleton Mason Greenwood est peut-être loin d’être terminé.

Selon le journaliste Ben Jacobs, Al-Ahli a tenté ce samedi de faire échouer le transfert de l’attaquant anglais vers Fenerbahçe.

Le club saoudien aurait pris contact avec le joueur afin d’essayer de le convaincre de changer de destination.

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Greenwood aurait échangé avec l’entraîneur

Toujours selon Ben Jacobs, des discussions ont eu lieu entre les représentants d’Al-Ahli et Mason Greenwood.

Le journaliste précise également que l’attaquant de l’OM se serait entretenu directement avec l’entraîneur du club saoudien dans le cadre de ces échanges.

À ce stade, aucun accord n’a toutefois été annoncé entre les deux parties.

Fenerbahçe reste en pole

Malgré cette offensive d’Al-Ahli, Ben Jacobs indique que Mason Greenwood dispose toujours d’un accord avec Fenerbahçe.

Le journaliste ajoute néanmoins que le club saoudien poursuit ses discussions et n’a pas abandonné l’idée de recruter l’ancien joueur de Manchester United.

Le dossier pourrait donc encore connaître de nouveaux rebondissements dans les prochaines heures, alors que plusieurs médias annonçaient ces derniers jours un rapprochement entre l’OM et Fenerbahçe pour le transfert de l’attaquant anglais.

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