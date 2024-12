Mercato OM : Deux noms se confirment au poste de défenseur / latéral droit !

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer trois postes clés, à savoir latéral droit, axial droit et axial gauche, avec des pistes comme Kiliann Sildillia et Danilo pour le poste de défenseur polyvalent. En cas de départ d’Amir Murillo, la direction marseillaise pourrait recruter ces joueurs, tout en surveillant l’évolution des relations avec la Juventus pour Danilo, bien que la piste Sacha Boey soit désormais écartée.

L’Olympique de Marseille, sous la direction de Roberto De Zerbi, cherche à renforcer trois postes clés dans son effectif : latéral droit, axial droit et axial gauche. Bien que le coach ait modifié son schéma tactique en passant du 4-3-3 au 3-4-3 depuis le match contre Lens, ses priorités de recrutement n’ont pas changé selon l’Equipe. Même s’il sait que la marge de manœuvre financière sera limitée en raison des investissements réalisés lors du dernier mercato estival.

A lire : Mercato OM : Papin, direction la L2 ?

Danilo et Sildillia toujours dans le viseurs !

La une du journal L’Équipe de ce vendredi 20 décembre pic.twitter.com/zokKgyPW9Y — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 20, 2024

En ce qui concerne le poste de latéral droit, l’OM pourrait se tourner vers une opportunité en cas de départ d’Amir Murillo, sous contrat jusqu’en 2026. Bien que le défenseur panaméen de 28 ans ait livré une première moitié de saison solide, il bénéficie d’une cote croissante sur le marché. Son départ pourrait non seulement libérer une place d’extracommunautaire, mais aussi offrir à l’OM une somme d’argent qui viendrait allèger les finances du club. C’est dans ce contexte que la direction marseillaise suit plusieurs pistes pour son remplacement. Parmi les cibles, le nom de Kiliann Sildillia revient avec insistance. Le jeune défenseur polyvalent de Fribourg, âgé de 22 ans et sous contrat jusqu’en 2026, est observé depuis plusieurs mois, et des discussions ont repris récemment entre les différentes parties.



Parallèlement, un autre joueur figure sur les tablettes des dirigeants marseillais : Danilo, le défenseur brésilien de la Juventus. Bien qu’il ait 33 ans et soit en fin de contrat en juin 2025, il est apprécié pour sa polyvalence, capable de jouer à la fois en tant que latéral et axial. Il pourrait être une option intéressante, surtout si la Juventus accepte de le laisser partir pour un transfert à faible coût. L’OM, avec ses bonnes relations avec la Vieille Dame, pourrait profiter de cette situation, bien que le club turinois espère tout de même récupérer une indemnité, même symbolique. En revanche, la piste menant à Sacha Boey (Bayern Munich) semble désormais abandonnée, suite à la blessure récente du joueur français. Bamo Meité pourrait lui aussi quitter Marseille, un prêt au MHSC est évoqué.