Mercato OM : Deux nouveaux clubs anglais foncent sur Bamba Dieng cet hiver !

A deux doigts de quitter l’Olympique de Marseille cet été, Bamba Dieng a finalement gagné la confiance du club et discuterait même d’une prolongation. En Angleterre, on évoque l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League !

L’Olympique de Marseille a tenté de se séparer de Bamba Dieng cet été. L’international sénégalais avait été envoyé à l’OGC Nice mais la visite médicale aurait tout fait capoter. Revenu avec l’envie de faire ses preuves, il a vraisemblablement réussi à gagner la confiance du club et a gratter un peu de temps de jeu depuis le début de la saison.

Malgré tout, les supporters qui l’apprécient trouvent qu’il n’a pas assez d’exposition. D’autres clubs l’ont bien vu et espèrent peut-être lui offrir ce temps de jeu. Depuis plusieurs mois, les noms des clubs anglais intéressés par le jeune attaquant se multiplient. Ce mercredi, c’est au tour du journaliste Charlie Parker-Turner d’en ajouter deux !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Retournement de situation pour Lirola ?

D’après le journaliste du Daily Express, Brighton et Brentford apprécient le profil de Bamba Dieng et sont ceux qui semblent les plus intéressés. Ils aimeraient d’ailleurs le faire signer dès cet hiver. D’autres clubs surveilleraient l’attaquant mais il privilégierait un départ vers la Premier League. Toujours selon le journaliste, il n’y aurait encore aucune offre pour le Sénégalais !

🚨 Exc: Brighton and Brentford are the two Premier League clubs showing the most interest in signing Marseille forward Bamba Dieng this month.

Other European sides are lurking but the player would favour a move to England. No bids on the table at this stage. #BHAFC #BrentfordFC pic.twitter.com/UyQ4RPfd9A

— Charlie Parker-Turner (@CParkerTurner) January 18, 2023