Mercato OM : Retournement de situation pour Lirola ?

Pol Lirola devrait bien quitter l’Olympique de Marseille avec un prêt avec option d’achat vers Monza. Mais le club italien a stoppé les discussions alors qu’un accord était semble-t-il trouvé…

Prêté à Elche, Pol Lirola doit rejoindre Monza pour le reste de la saison. Selon Gianluca Di Marzio, un accord a bien été trouvé pour le retour du piston droit espagnol en Serie A. Cependant le journaliste italien a ensuite expliqué que Monza veut d’abord vendre et préfère bloquer la négociation. « En fait, Monza a décidé de ne pas aller plus loin malgré l’approbation du joueur. Dans les dernières heures, un accord avait été également trouvé avec Marseille et Elche mais pour le moment les rouges et blancs ont décidé de ne pas poursuivre la négociation. »

Monza met le dossier Lirola en stand by ?

Calciomercato.com apporte quelques détails sur cette opération et notamment le montant de cette option d’achat. D’après les informations du média italien, l’Olympique de Marseille récupérera 8 millions d’euros de la part de Monza pour Pol Lirola. Cependant, on ne sait pas encore si cette transaction sera obligatoire ou si des options peuvent faire capoter son départ officiel.

Lirola avait le bon profil pour Tudor d’après JCDB…

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » où Jean-Charles De Bono avait été interrogé sur l’avenir de Lirola avant son départ en juillet dernier.

« Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour lui parce que ce qu’on a connu de lui ces derniers mois quand il est arrivé sur son premier prêt à l’OM en janvier, c’est là où il a été très bon dans ce rôle là. Donc c’est le moment où jamais de se relancer surtout d’avoir l’opportunité de montrer au nouvel entraîneur qu’il est capable de jouer dans ce rôle là parce que d’après ce que l’on comprend c’est vraiment le système de jeu qui est recherché. Lui, c’est son poste je dirais préféré pour jouer sur un terrain. Donc oui, j’ai presque envie de dire, ça tombe idéalement pour ce joueur là, l’arrivée de Tudor. »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)