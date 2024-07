Mercato OM : deux nouveaux départs, pour deux nouvelles arrivées ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le championnat reprend dans 3 semaines et l’OM n’a toujours pas bouclé son mercato. Après avoir recruté plusieurs joueurs, le club doit vendre pour de débloquer certains dossiers. Murillo et Lirola pourraient ainsi bien quitter l’OM si une offre intéressante arrive sur la table.

Le mercato de l’OM semble loin d’être fini alors que le championnat reprend dans quelques semaines seulement. Pour faire avancer des dossiers actuellement au point mort, Les dirigeants olympiens vont devoir exfiltrer plusieurs joueurs. Comme l’indique le journal l’Équipe ce samedi, les cas d’Amir Murillo et de Pol Lirola sont particulièrement suivis par la direction marseillaise

Un problème de place extra-communautaire ?

Le dossier Amir Murillo est particulier. Arrivé il y a six mois, le Panaméen a convaincu sur le terrain en multipliant les bonnes performances. Mais son statut d’extracommunautaire pourrait venir remettre en cause son futur à l’OM. Longoria explore de plus en plus sérieusement la possibilité de se séparer du latéral droit pour pouvoir pour finaliser la venue de certains joueurs (Sanchez, Hwang Hee-chan) . Selon L’Equipe, Pol Lirola pourrait également partir si une bonne offre arrive sur la table. L’OM aimerait recruter l’espoir français Kiliann Sildillia pour renforcer ce secteur de jeu.

