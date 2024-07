L’Olympique de Marseille a décidé de remodeler en profondeur son effectif avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. De nombreux joueurs ont été priés de se trouver un nouveau challenge et ont été écartés dès le début de la préparation estivale. Lille s’intéresse à l’un d’entre-eux.

L’OM a décidé d’écarter plusieurs joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas.

Le président de l’OM Pablo Longoria s’est récemment exprimé sur ce sujet en conférence de presse : « La position du club est claire, et elle est partagée avec mes équipes sportives, le propriétaire et les entraîneurs. Tous les joueurs, dès le premier jour, même avant le début de la préparation, connaissent exactement leur situation. Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme. Les décisions concernant les fins de contrat, les conditions techniques, le comportement passé et la mentalité sont prises en compte. Je suis sincère et je le dis franchement : nous avons désormais une vision très claire, avec des règles et une discipline bien établies. Pour y parvenir, nous devons recommencer pratiquement de zéro afin d’éviter les erreurs du passé. La position du club est très ferme à ce sujet. »

Dès les premiers jours de la préparation estivale, Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Jordan Amavi et Chancel Mbemba ont ainsi été mis à l’écart. Jonathan Clauss, et Konrad de la Fuente faisaient également partie des indésirables, mais ont déjà été exfiltrés. Ismaïla Sarr est lui aussi sur le point de s’engager avec Crystal Palace pour près de 15 millions.

Gigot visé par le LOSC

Selon les informations du journal l’Equipe ce samedi, le LOSC aurait ciblé Samuel Gigot (30 ans) pour renforcer son secteur défensif. Le quotidien sportif indique que le défenseur central de l’OM serait sensible au challenge nordiste. Il s’agirait en effet d’une belle porte de sortie pour le natif d’Avignon

