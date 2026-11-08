Un buteur à 7 réalisations en Liga, un jeune talent convoité par le PSG et le Real Madrid, et un espoir marseillais sur le départ : l’OM prépare déjà son mercato ! Mais derrière ces pistes séduisantes se cache une réalité bien moins réjouissante. Avec des finances sous tension et les contraintes du fair-play financier, Marseille pourrait être obligé de vendre avant de recruter.

Grégory Lorenzi travaille donc sur plusieurs dossiers sans avoir la certitude de pouvoir les concrétiser. Le directeur sportif devra probablement dégager des marges financières grâce à des départs avant d’envisager des renforts. Dans ce contexte incertain, trois dossiers ont particulièrement retenu l’attention cette semaine.

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1. Sergio Camello, un attaquant à 7 buts bientôt libre ?

L’OM surveillerait Sergio Camello, avant-centre espagnol de 25 ans évoluant au Rayo Vallecano.

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Marseille figure parmi les clubs intéressés par l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de Liga, Camello réalise un début de saison remarqué.

Son principal atout concerne sa situation contractuelle. Lié au Rayo jusqu’en juin 2027, il pourrait être disponible sans indemnité de transfert l’été prochain si aucune prolongation n’intervient.

Une opportunité intéressante pour l’OM, qui doit limiter ses dépenses. Mais la concurrence s’annonce importante : Côme et plusieurs clubs espagnols suivraient également le joueur.

À ce stade, aucune offre marseillaise n’a été annoncée. Retrouvez notre article consacré à la piste Sergio Camello↗.

2. Moussa Koné, 17 ans, des discussions déjà engagées ?

Autre piste évoquée cette semaine : Moussa Koné, milieu offensif hispano-malien de 17 ans qui évolue avec les U19 de Villarreal.

D’après Africafoot, les dirigeants marseillais auraient déjà pris contact avec l’entourage du joueur et des discussions seraient en cours.

Surnommé « Aguya », le jeune talent totalise cette saison un but et deux passes décisives en six rencontres de championnat U19, selon le média. Il a également disputé deux matchs de Youth League.

Son profil intéresserait plusieurs grandes formations européennes, parmi lesquelles Manchester City, le PSG, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid, toujours selon Africafoot.

La situation contractuelle du joueur reste à préciser : le média évoque une échéance en juin 2028 dans son dernier article, alors qu’il avait précédemment annoncé une prolongation jusqu’en 2029.

Pour Lorenzi, cette piste correspondrait à la volonté de recruter des joueurs à fort potentiel. Aucun accord avec Villarreal n’est toutefois annoncé.

Retrouvez les détails de la piste Moussa Koné et de la concurrence européenne↗.

3. Alexi Koum pourrait partir en prêt dès janvier

Enfin, l’avenir d’Alexi Koum pourrait évoluer lors du prochain mercato hivernal.

Selon Africafoot, le défenseur de 20 ans commencerait à s’impatienter face à son manque de temps de jeu. Malgré sa prolongation jusqu’en juin 2029, il n’a toujours pas disputé la moindre minute en compétition officielle avec l’équipe première cette saison.

Son entourage envisagerait désormais un prêt dès janvier 2027. Plusieurs clubs de Ligue 2 et de Belgique seraient intéressés par son profil.

Une situation paradoxale puisque Marseille avait refusé plusieurs sollicitations cet été pour conserver le joueur, de retour d’un prêt à Valenciennes.

L’objectif d’un éventuel départ serait de permettre à Koum de poursuivre sa progression tout en restant sous contrat avec l’OM.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise. Retrouvez notre article sur la possibilité d’un prêt d’Alexi Koum cet hiver↗.