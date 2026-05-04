Mercato OM : Deux refus pour la succession de Medhi Benatia ?

En pleine débâcle sportive en cette fin de saison, l’Olympique de Marseille prépare déjà l’avenir en interne. Le départ annoncé de Medhi Benatia oblige la direction à accélérer la recherche d’un nouveau directeur sportif. Un chantier prioritaire pour le futur président Stéphane Richard.

Une short-list élargie pour le poste de directeur sportif

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La fin de saison est décisive pour l’Olympique de Marseille, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Actuellement engagé dans une bataille serrée en Ligue 1 pour accrocher une place européenne, le club phocéen anticipe déjà le départ de Medhi Benatia, attendu en fin d’exercice.

Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs profils ont été étudiés ces dernières semaines. Parmi eux, Julien Fournier apparaît comme une piste crédible après avoir été reçu par la direction marseillaise. D’autres noms comme Grégory Lorenzi ou Mathieu Bodmer ont également circulé, sans avancée concrète à ce stade.

Sur la scène européenne, le profil de Cristiano Giuntoli attire particulièrement l’attention. Ancien artisan du projet du Napoli, puis dirigeant à la Juventus entre 2023 et 2025, l’Italien dispose d’une solide réputation, mais reste très courtisé, notamment en Angleterre et en Italie.

Des refus qui compliquent la tâche de l’OM

Dans ce dossier stratégique, l’OM a déjà essuyé plusieurs revers. Paul Mitchell, passé par l’AS Monaco, ne rejoindra pas la Canebière. Plus récemment, le club a également tenté d’attirer George Syrianos, actuel directeur sportif de Nottingham Forest.

Peu connu du grand public, ce dirigeant de 36 ans s’est forgé une solide réputation en Angleterre. Architecte de la montée de Forest en Premier League, il a aussi contribué à valoriser l’effectif via plusieurs ventes importantes et à structurer un projet performant, marqué notamment par un retour du club sur la scène européenne.

Malgré plusieurs échanges avec la direction marseillaise, Syrianos a finalement décliné l’offre. D’après Foot Mercato, des incertitudes liées à la structure financière du club et à l’étendue de ses responsabilités ont pesé dans sa décision.

Face à ces refus, l’Olympique de Marseille poursuit activement ses recherches. La nomination du futur directeur sportif s’annonce déterminante pour structurer le projet sportif sous l’ère Stéphane Richard, dans un contexte où stabilité et expertise seront essentielles.