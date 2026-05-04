OM : Choqué, Rod Fanni explique la colère des supporters !

Invité de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Rod Fanni a livré une analyse sévère de la situation actuelle du club phocéen. Il pointe une accumulation de désillusions et un climat interne préoccupant. Selon lui, dirigeants et joueurs portent une responsabilité partagée dans le marasme actuel.

Une accumulation de désillusions qui fragilise l’environnement de l’OM

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Interrogé dans l’émission « Stephen Brunch » sur RMC, Rod Fanni a évoqué sans détour le malaise ressenti autour de l’Olympique de Marseille et dans la région. Il insiste sur l’impact psychologique des dernières saisons et des espoirs déçus. « Moi, je comprends toute la région parce que j’y suis actuellement. Au-delà de la période qui est compliquée, c’est toutes les désillusions en fait. Je pense que c’est là que la dépression est encore plus forte, parce qu’ils ont fait croire qu’on pouvait « rivaliser » avec le PSG à travers certains matchs, même si c’est une hérésie. Il y a eu le Trophée des champions, il y a eu la Ligue des champions contre Bruges et l’élimination… En fait, il y a eu tellement de désillusions, tellement de manquements, que la région est vraiment dégoûtée, c’est vraiment un réel dégoût de ce qu’il s’est passé »

L’ancien latéral droit, passé par l’OM entre 2010 et 2015 puis 2016 et 2018, estime que les attentes ont été mal calibrées, créant une pression difficilement soutenable pour le groupe actuel.

Un climat interne jugé préoccupant et un manque de leaders

Au-delà des résultats, Rod Fanni pointe également un fonctionnement interne qu’il juge problématique. Il évoque des tensions visibles et un manque d’exemplarité sur le terrain. « On a mis la barre beaucoup trop haut par rapport à ce que l’on a. On avait une équipe qui était quand même intéressante, mais de là à avoir des espoirs aussi grands, c’est ce qui plombe tout le monde. Maintenant on est arrivé à un point où ça « pète » en interne. Que ce soit le directeur sportif avec l’entraîneur qui s’envoient des messages subliminaux, on voit des joueurs avec des comportements et des attitudes catastrophiques, notamment contre Nice où on en voit rigoler avec les adversaires »

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille insiste ensuite sur l’absence de cadre fort dans le vestiaire. « Il y a plein de choses qui me choquent, mais ce qui me choque encore plus, c’est qu’il n’y a pas de leader… Il n’y a même pas d’amour-propre quand on voit le discours de Benatia. On ne sent plus rien »

Des propos qui traduisent une inquiétude profonde autour de la dynamique actuelle de l’OM, alors que le club cherche encore à retrouver stabilité et cohérence sportive.