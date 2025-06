Mercato OM : Deux stars d’Eredivisie pistées ?

Depuis ce 1er juin, date officielle de l’ouverture du mercato estival, les clubs européens peuvent formaliser leurs premiers mouvements. Mais, comme on le sait, l’Olympique de Marseille n’a pas attendu ce feu vert pour travailler en coulisses sur plusieurs renforts ciblés. Parmi les options étudiées pour renforcer le poste d’ailier gauche, le nom de Noa Lang (PSV) revient avec insistance, tout comme celui d’Igor Paixão (Feyenoord), selon les informations de Massilia Zone.

À la recherche d’un ailier percutant capable d’apporter de la vitesse et du déséquilibre et suite au départ quasiment acté de Luis Henrique à l’Inter, l’OM multiplie les pistes offensives. Selon Massilia Zone, le club suivrait donc bien de près Igor Paixão de Feyenoord et Noa Lang du PSV pour renforcer ce couloir gauche devenu prioritaire dans le mercato olympien.

Deux profils prolifiques…

À seulement 24 ans, Noa Lang a souvent été cité parmi les ailiers les plus talentueux de sa génération malgré quelques irrégularités. Avec 14 buts, 12 passes décisives et un titre de champion des Pays-Bas sous les couleurs du PSV cette saison, l’international néerlandais a ainsi prouvé qu’il pouvait se montrer décisif sur une saison entière. De son côté, Igor Paixão a lui confirmé tout son potentiel à Feyenoord cette saison. Véritable dynamiteur du couloir gauche, le Brésilien de 24 ans affiche un bilan impressionnant de 18 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Deux profils complémentaires qui correspondent donc parfaitement à l’exigence de Roberto De Zerbi : des joueurs explosifs, capables de casser des lignes et de peser dans les 30 derniers mètres.

🚨INFO MZ En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l’OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d’ailier gauche. pic.twitter.com/CPXxNVB8j8 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025

Dans un mercato qui s’annonce particulièrement agité pour l’Olympique de Marseille, le recrutement d’un ailier gauche devrait figurer parmi les priorités du trio Longoria, Benatia, De Zerbi. Les pistes menant à Noa Lang et Igor Paixão en sont ainsi la preuve.

Affaire à suivre…

