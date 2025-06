OM : Quand Benatia recadre un “pseudo supporter” sur X !

Pris pour cible sur les réseaux sociaux après avoir assisté à la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan avec ses enfants, Medhi Benatia a décidé de répondre. L’ancien international marocain a sèchement remis à sa place un internaute, qui n’a rien d’un supporter de l’OM, dans un message explosif publié sur X…

Ce samedi 1er juin 2025, au lendemain de la finale PSG – Inter Milan, Medhi Benatia s’est retrouvé ciblé par un internaute qui lui reproche sa présence avec ses enfants à l’événement. Une attaque jugée injustifiée par l’ancien joueur, qui n’a pas tardé à sortir de sa réserve.

“Reprends ta vie de m**** !”

Dans un message sans filtre publié sur X (anciennement Twitter), Benatia s’est donc exprimé avec agacement :

« Tu cherches qu’à diviser avec toutes les conneries que tu racontes, tu fais rire tout le monde. Au faite la vente les saoud.. et toutes tes conneries on en est où 😂😂😂 je t’ai donné assez de lumière pour aujourd’hui, reprends ta vie de merde ! »

Nul doute que Medhi Benatia préfèrera maintenant consacrer le reste de son énergie à la construction d’un projet solide, entamé cette saison, aux côtés de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Depuis son arrivée à l’OM comme conseiller puis comme Directeur du Football, il joue, aux côtés de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, un rôle stratégique dans la reconstruction d’un club qui aspire à retrouver les sommets. Son expertise, sa rigueur et son réseau international sont autant d’atouts qui renforcent un projet cohérent, pensé sur le long terme. Dans ce trio complémentaire et ambitieux, Benatia joue un rôle clé. Et si certains en doutaient encore, les fruits de ce travail acharné ne tarderont pas à se faire sentir.

