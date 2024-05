Mercato OM : Benatia réfute une réunion avec un coach étranger et des échanges avec un coach français ! ❌

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille foncerait sur Conceiçao pour la suite du projet de Pablo Longoria ! Le coach est proche de quitter le FC Porto, un deuxième rendez-vous avec la direction de l’OM a été évoqué mais vite démenti par Mehdi Benatia via son compte X !

Alors que le journaliste italien Di Marzio a relancé l’option Conceição, le journaliste Sacha Tavolieri confirme cette tendance. « Ce mardi, Sergio Conceiçao a rencontré pour la 2e fois les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le coach du FC Porto est attiré par le challenge olympien même si sa priorité reste le Milan AC… Contrairement à ce qui a été dit, Conceiçao n’a jamais refusé le défi. » Une information démentie par Mehdi Benatia himself. Tout comme des échanges avec Franck Haise en avril dernier !

Benatia dément une deuxiéme réunion avec Conceição et des discussions avec Haise en avril !

Faux ❌ — MBenatia5 (@MedhiBenatia) May 22, 2024

Faux ❌ — MBenatia5 (@MedhiBenatia) May 22, 2024



Avec la nomination d’André Villas-Boas au poste de président du FC Porto, le porte de Sergio Conceição n’est plus assuré. Le Portugais devrait quitter le club dans les prochains jours et Di Marzio affirme qu’Enzo Maresca pourrait déjà être son remplaçant. L’OM verrait d’un bon œil l’arrivée de l’ancien coach du FC Nantes dans ses rangs après le départ de Gasset en fin de saison.

Beye, c’est trop tôt pour Rothen !

L’OM cherche un nouveau coach. Pour Daniel Riolo, le club marseillais devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.

