Mercato OM : Di Meco envoie un message fort sur le choix Genesio

Après plusieurs semaines d’attente, Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Une arrivée qui intervient dans un contexte particulièrement délicat, entre les contraintes financières imposées au club, les ventes attendues lors du mercato et la reconstruction de l’effectif. Malgré ce climat d’incertitude, Éric Di Meco estime que le technicien lyonnais sait parfaitement où il met les pieds et qu’il est prêt à relever le défi marseillais.

« Ça a traîné pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète. Mais la bonne nouvelle, c’est que même si ça a traîné, Bruno est là et il a signé. Ça veut dire que malgré tout, il est déterminé à entraîner ce club et il connaît les tenants et les aboutissants. C’est-à-dire que le club sera obligé de vendre des joueurs, que l’effectif sera peut-être un peu moins glamour… mais il est prêt à relever le défi. » (Source RMC Sport)

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Sur les ondes de RMC, l’ancien défenseur olympien s’est également montré rassuré après avoir échangé directement avec Bruno Genesio. Pour Di Meco, le calme et la sérénité du nouvel entraîneur pourraient constituer un véritable atout dans un environnement marseillais souvent sous tension.

« Je l’ai croisé à midi, je le connais bien puisqu’on a joué contre. J’ai un peu discuté avec lui et franchement… tout d’abord je l’ai trouvé conscient du boulot qui l’attendait, des exigences du club et surtout, du challenge sportif. Je l’ai trouvé très serein. Et je trouve que sa personnalité très calme, ça ne peut être que mieux dans ce club qui a souvent vécu dans l’hystérie. On sait aujourd’hui que la gestion de De Zerbi a rendu fou un peu tout le monde, donc un peu de calme… je pense que les gens comprendront. »

Les premiers pas de Bruno Genesio seront particulièrement scrutés, alors que l’OM s’apprête à vivre un mercato estival décisif et une saison où les attentes resteront immenses malgré un contexte économique compliqué.