Mercato OM : Di Meco tranche sur l’avenir de Mason Greenwood

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les débats à l’OM à l’approche du mercato estival. Auteur de 25 buts et 10 passes décisives cette saison, l’attaquant anglais s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif marseillais, mais aussi comme l’un des dossiers les plus sensibles de l’été à venir. Entre son poids sportif, sa valeur marchande et l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens, son avenir à Marseille reste incertain. Sur les ondes de RMC Sport, Éric Di Meco a livré une lecture très claire de la situation.

« L’histoire va naturellement se régler »

Invité du Super Moscato Show sur RMC, Éric Di Meco estime qu’un départ de Mason Greenwood lors du prochain mercato estival apparaît de plus en plus probable.

« Je me dis : est-ce que ce garçon va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires qui seront peut-être très importants ? L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties. »

Pour l’ancien défenseur marseillais, la question dépasse désormais le simple cadre sportif. Entre l’attractivité financière des clubs intéressés et l’incertitude autour du projet olympien, l’hypothèse d’un transfert semble prendre de l’épaisseur.

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« Greenwood est au-dessus de l’institution »

Dans la suite de son intervention, Éric Di Meco insiste sur la place prise par l’attaquant anglais dans l’équilibre actuel de l’OM, à la fois comme leader offensif et comme actif majeur du club.

« Greenwood est la plus forte valeur marchande du club. Le mec est au-dessus de l’institution. Mais tu es dépendant de ce joueur, donc tu lui passes tout. »

Une déclaration qui résume le dilemme marseillais : Mason Greenwood est à la fois le joueur le plus décisif de l’effectif et l’un des dossiers les plus complexes à gérer pour l’OM à l’approche d’un été qui s’annonce déjà brûlant.