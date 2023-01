Mercato OM : Dieng a pris une grande décision pour son avenir !

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de laisser filer Bamba Dieng à Lorient afin de récupérer Terem Moffi. Dieng a pris une décision d’après Foot Mercato !

Ce lundi, L’Equipe affirmait que Terem Moffi était l’une des pistes prioritaires de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal. Le club souhaiterait intégrer Bamba Dieng dans le deal afin de faire baisser le prix du transfert qui devrait s’élever aux alentours de 18 millions d’euros bonus compris.

D’après Foot Mercato, Bamba Dieng aurait fait comprendre qu’il était déterminé à l’idée de rejoindre Lorient afin d’avoir du temps de jeu en Ligue 1. Le Sénégalais n’attendrait pas seulement l’issue du deal avec Terem Moffi et apprécierait l’idée de jouer sous les couleurs des Merlus.

🚨Info: Bamba Dieng 🇸🇳💫 ▫️L’attaquant de l’OM veut rejoindre Lorient et ce peu importe l’issue du dossier Moffi/OM ▫️Comme évoqué sur @footmercato, Lorient a refusé une nouvelle offre de Nice ces dernières heures ▫️Fery reste intransigeant et ne vendra qu’au prix qu’il a fixé pic.twitter.com/tpKdIY5zYG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 23, 2023

Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic — Papin

Dans un long entretien accordé à la Provence, Jean Pierre Papin balaye plusieurs thèmes dont celui de Bamba Dieng. Pour lui, l’attaquant sénégalais a juste besoin d’un déclic, de moins se précipiter devant le but..

« Dieng ? Je ne l’ai pas suffisamment vu jouer pour avoir une opinion. Mais je vois ce dont il est capable à l’entraînement, il va très vite, il garde bien le ballon. Il lui manque de marquer des buts pour passer un cap. Je pense qu’il est frustré de ne pas pouvoir marquer, même s’il se procure des occasions. On a tous connu ça quand on était joueur. (…) L’OM a des supporters passionnés, mais aussi connaisseurs. Et ici, à partir du moment où tu mouilles le maillot, on te pardonne beaucoup. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Il faut travailler sur ses faiblesses pour les corriger. Mais pour revenir à Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic, de marquer un ou deux buts. Il sait faire, je pense qu’il se précipite trop car il voudrait marquer ce but mais il n’y arrive pas. » Jean Pierre Papin – source : La Provence (18/01/2023)