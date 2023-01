Mercato OM : « Moffi est une vraie piste »

Comme révélé hier par le journal l’Equipe, l’Olympique de Marseille viserait bien le buteur de Lorient Terem Moffi (23 ans) pour ce mercato d’hiver.

Les dirigeants de l’OM vont se montrer actifs dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Le club marseillais pourrait ainsi recruter un avant-centre et laisser filer Bamba Dieng. Le buteur de Lorient Terem Moffi (23 ans) serait la priorité de Pablo Longoria. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste de RMC Sport Florent Germain a confirmé les contacts avec le joueur et son club. Dieng pourrait ainsi servir de monnaie d’échange.

On peut vous dire que Bamba Dieng veut aller à Lorient

« Concernant le secteur offensif, on le sentait venir pour être très honnête. l’OM disait vouloir remplacer Amine Harit blessé sur une longue période et on ne sait pas quand il pourra revenir. Le facteur x c’est qu’il y a un homme qui est vraiment très en forme depuis quelques semaines c’est Under. Et il ne va pas éternellement jouer piston droit. Cela fait beaucoup de monde dans ce secteur de jeu avec Payet, Guendouzi, et Malinowski. La priorité est donc de nouveau de recruter un attaquant. Moffi est une vraie piste, il y a eu des contacts entre les dirigeants marseillais et son entourage avec Lorient également et il peut y avoir une monnaie d’échange avec Dieng pour réduire le prix car le président lorientais réclame 25 millions d’euros. Nice est aussi dessus. Ils ont fait une offre de 22 millions d’euros. On peut vous dire que Bamba Dieng veut aller à Lorient et ne veut plus rester à Marseille. Il a vu qu’on ne comptait pas trop sur lui à l’OM. » Florent Germain (journaliste RMC) – Source RMC Sport (13/01/2023)

