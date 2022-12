Mercato OM : Dieng, Delort ? Longoria a tranché !

L’Olympique de Marseille aurait relancé la piste menant à Andry Delort, joueur de l’OGC Nice. L’international algérien ne serait plus heureux chez les Aiglons…

Selon l’Equipe, la situation en attaque est assez simple Bamba Dieng n’a pas été recontacté par Nice. Pour autant, l’international sénégalais n’a pas encore entamé non plus de négociations avec ses dirigeants pour prolonger. Le quotidien sportif précise qu’en « interne, la rumeur Andy Delort est formellement démentie. » Sauf surprise, Dieng devrait rester la doublure de Sanchez pour cette seconde partie de saison.

Dieng n’a pas (encore) prolongé, Delort pas une piste ?

Dimanche, Nice-Matin évoquait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Andy Delort ! Déjà pisté il y a un an et demi au mercato d’été sous Sampaoli, l’attaquant avait finalement choisi de rejoindre l’OGC Nice, en partance de Montpellier. L’OM pourrait envisager de faire venir le buteur cet hiver afin de renforcer l’attaque avec le départ de Luis Suarez.

Il y a de l’eau dans le gaz pour Andy Delort à l’OGC Nice https://t.co/JcpwnFWSkZ — Nice-Matin (@Nice_Matin) December 25, 2022

De Bono l’assure, Dieng « va exploser »

Une nouvelle recrue en attaque pourrait une nouvelle fois affaiblir le temps de jeu de Bamba Dieng qui est pourtant un joueur intéressant à ce poste. L’Olympique de Marseille réfléchirait d’ailleurs à prolonger son contrat bien que des clubs prestigieux tels que le FC Séville se serait positionné pour le récupérer.

« La différence entre Dieng et Bakambu c’est que Dieng il a cette mentalité, cette envie de prouver à l’OM et aux supporters marseillais qu’il est capable de jouer. Tout ce qu’il a montré là, quand on l’a mis à l’écart, de revenir, de travailler durement, c’est les joueurs qui le déclarent même Bakambu a dit « on lui a fait la misère ». Donc il est toujours là et il travaille toujours durement pour essayer de gagner sa place et de prouver qu’il a les capacités d’être titulaire. Donc maintenant attendons. Moi je le défend parce que je sais comment ça se passe dans un club, je l’ai vécu. Mais Dieng il démontre une certaine mentalité irréprochable, et ça j’aime parce qu’on pourra dire ce qu’on veut mais ce joueur là dans la mentalité, dans l’esprit, tu n’a rien à lui reprocher. Donc quand t’as rien a lui reprocher, ça veut dire qu’à un moment donné, il va exploser. En plus c’est pas un joueur qui te coûte des centaines de milliers d’euros donc tu peux le conserver jusqu’à la fin de l’année en le faisant jouer. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022