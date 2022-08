Mercato OM : Dieng entre Lorient et Nice ? Un offre de plus de 10M€ à venir ?

Alors que son avenir semble s’écrire loin de Marseille, Bamba Dieng serait ciblés par deux clubs de Ligue 1. Une équipe serait sur le point passé à l’action.

Malgré son envie de rester au club, Bamba Dieng pourrait ne pas s’éterniser à Marseille. Le sénégalais n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor qui lui reproche un manque d’investissement à l’entraînement et plusieurs kilos en trop. Bamba Dieng pourrait donc quitter l’OM dès cet été. Plusieurs clubs ont déjà fait part de leurs intérêts pour l’international sénégalais. En effet le FC Lorient aurait coché le nom de Dieng pour venir renforcer leurs attaques Selon les informations du souvent bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, Bamba Dieng serait intéressé par la perspective de rejoindre Lorient.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Ménès emballé par la rumeur Ronaldo !

Longoria pas emballé par un prêt

Ce qui pourrait compliquer l’opération est la volonté des dirigeants marseillais de vendre leur attaquant de 22 ans, or les Merlus ne proposent qu’un prêt à l’OM. Pablo Longoria espère récupérer des liquidités avec plusieurs ventes d’ici à la fin du mercato et compte bien profiter de la valeur marchande en hausse du champion d’Afrique. Un prêt semble donc difficile à concrétiser aujourd’hui. La volonté du joueur, qui souhaitait initialement rester à Marseille, de rejoindre la Bretagne pourrait faciliter un transfert vers Lorient. Dieng serait néanmoins pisté par des formations plus huppés dont l’OGC Nice en France et Everton en Angleterre. Les Aiglons seraient sur le point de transmettre une offre de 10 Millions accompagné de bonus aux dirigeants marseillais. Pablo Longoria espère vendre Bamba Dieng aux alentours de 15 Millions d’euros, alors que sa valeur marchande est estimée à 10 Millions selon Transfermarkt.

Sur le dossier Bamba Dieng, l’unique club qui peut couper l’herbe sous le pied de Lorient est Nice.

Marseille veut vendre le joueur. D’ailleurs, Nice s’apprêterait à dégainer une offre d’un montant de 10M€ + bonus. #FCLorient #OM #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 16, 2022

Alors que l’agent de Dieng est à Lorient, il n’y serait pas pour des négociations concernant l’attaquant olympien mais pour un autre joueur selon la Provence.

Son agent est à Lorient pour un autre (jeune) joueur à l’essai là-bas. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 16, 2022





Mercato OM : « Dieng ? Une simple valeur marchande pour la direction » – https://t.co/93TvI90oVw pic.twitter.com/ou7suw4SuB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2022

« C’est une situation particulière qu’il faut régler au plus vite ! »

Moussa Maaskri est revenu la semaine dernière pour FC Marseille sur la gestion de Bemba Dieng à l’OM. Il comprend la volonté de Tudor d’écarter un joueur en instance de départ mais réclame que la situation se règle rapidement.

« C’est dommage parce que c’est un jeune joueur. Il a l’avenir devant lui. Il ne faut pas le stopper dans son élan. C’est aussi à lui de savoir ce qu’il veut faire à l’OM. Je pense que Dieng est victime de la gestion de Tudor. Il ne veut pas mettre dans son équipe un joueur qui est sur le départ et ça peut se comprendre. Il aura plus intérêt à mettre sur le terrain quelqu’un qui va jouer cette saison plutôt qu’un joueur qui va probablement partir avant la fin du mercato. C’est une situation qui est un peu particulière. Je ne pense pas qu’il y ait de coupable dans cette affaire, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. C’est une situation qu’il faut vite régler. Bemba Dieng, c’est un bon joueur de football et il a besoin de jouer. Si ce n’est pas à l’OM, ce sera ailleurs C’est un peu un problème de riche. On a beaucoup de joueurs et on doit se séparer de plusieurs d’entre eux qui ont pourtant des qualités pour faire de la place à d’autres. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)