Mercato OM : Dieng est attendu en Angleterre cet après-midi !

C’est bouclé ! Bamba Dieng devrait rejoindre l’Angleterre pour la suite de sa carrière ! D’après Sky Sports, l’international sénégalais va signer son contrat cet après-midi.

L’un des feuilletons de ce mercato d’été 2022 prend fin. Bamba Dieng ne restera pas à l’Olympique de Marseille et devrait donc rejoindre Leeds en Angleterre. D’après les informations de Sky Sports, l’international sénégalais est attendu cet après-midi en Angleterre pour y signer son contrat.

Un accord aurait été trouvé contre 11,5 millions d’euros. La Provence évoquait des bonus dans ce deal et un pourcentage à la revente ou sur la plus-value. Cette saison, Bamba Dieng n’aura pas joué une seule seconde avec Igor Tudor. Sa dernière apparition était en match amical face à Marignane Gignac où il a inscrit un triplé.

BREAKING! Leeds have agreed a deal in excess of £10million with Marseille for striker Bamba Dieng. pic.twitter.com/muKg5mArBZ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2022