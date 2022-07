Mercato OM : Dieng poussé vers la sortie par Longoria ?

Selon L’Equipe et La Provence, Bamba Dieng serait poussé vers la sortie, ce qui expliquerait sa présence sur le banc face à Middlesbrough.

L’Olympique de Marseille a fait jouer presque tous ses attaquants, Milik a débuté, Bakambu et la recrue Luis Suarez sont ensuite rentrés en jeu, mais Dieng est lui resté sur le banc. L’international sénégalais (10 sélections 2 buts), seul valeur marchande du club avec Caleta-Car, serait forcé à partir selon les informations de L’Équipe et de La Provence. Seul problème, le joueur a fait savoir à plusieurs reprises dans les médias français qu’il souhaitait poursuivre sa progression à Marseille et l’intérêt de Fribourg n’y changerait rien.

Longoria qui a recruté à tour de bras ces deux dernières semaines, doit maintenant dégraisser son effectif et aurait décidé de sacrifier sa pépite lors de ce mercato. L’OM souhaiterait vendre Dieng pour faire de la place afin de s’attacher les services d’Alassane Pléa. La direction marseillaise en attendrait 15M€ pour s’en séparer, un montant qui paraît peu élevé au vu de son potentiel.

à lire aussi : OM : La réaction de Tudor après la rencontre !

Dieng reste encore jeune, il faut stopper ce transfert et le garder – Hernandez

Une décision qui ne ravit pas tout le monde. Il y a quelques semaines l’invité de l’Apéro Mercato, Christophe Hernandez, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2012 avec Nice, dressait le profil de Bamba Dieng, un joueur, selon lui, que l’OM ne doit absolument pas vendre.

« Dieng ? C’est un profil qu’on n’a pas pour moi, il prend les espaces, ce n’est pas toujours beau à voir, c’est différent de ce que l’on peut avoir notamment les derniers attaquants comme Benedetto ou Milik, qui sont des attaquants d’appui. On nous a vendu Milik comme un joueur qui fait beaucoup d’appels, mais ce que je n’ai pas vu notamment lors du dernier match pour ma part. Dieng reste encore jeune, il y a un projet à l’Olympique de Marseille qui j’espère va durer, donc non il faut stopper ce transfert et le garder. On n’a pas un potentiel qui va dribbler 5, 6 joueurs, nous faire la différence à chaque match. On a un joueur qui est capable de nous faire de bonnes choses mais on n’a pas un joueur comme Ousmane Dembélé quand il était plus jeune. (Sur la comparaison avec Ekitike) Je le trouve plus complet que Dieng notamment quand il décroche sans ballon, il joue en une touche, il va la redemander ensuite, il est capable de garder le ballon. Bamba Dieng n’est lui pas encore capable de le faire. (Sur l’hypothèse d’un départ de Dieng) Quel est le projet de l’Olympique de Marseille, qu’est-ce qu’on compte faire ? Quel recrutement on veut faire ? C’est bien de lâcher un Bamba Dieng qui a des qualités bien à lui, à l’OM, on a beaucoup de joueurs qui aiment toucher la balle dans les pieds dans de petits espaces, même nos joueurs de côté comme Under qui aime toucher le ballon rentrer sur son pied gauche. Sur la forme économique, je suis d’accord mais si je parle purement football, en tant que passionné, qui va-t-on recruter ? Qui est capable de prendre la profondeur dans cet effectif ? Si demain Sampaoli décide de recruter deux vrais latéraux et qu’il souhaite jouer en 3-5-2 qui peut aider notre attaquant Milik en prenant les espaces. » Christophe Hernandez – Source : Football Club de Marseille (31/05/2022)