OM : La réaction de Tudor après la rencontre !

L’OM s’est incliné 2-0 face à Middlesbrough au Riverside Stadium ce vendredi. A deux semaines de la reprise, le technicien croate, Igor Tudor n’est pas inquiet, pour lui la préparation suit son cours normalement.

Comme lors du match contre Norwich, l’OM a dominé la première mi-temps avant de s’effondrer en seconde période et de s’incliner 2 buts à 0. Si l’OM a été solide défensivement en première période avec ses recrues, la seconde période a laissé place à plusieurs fautes grossières. Offensivement par contre toujours pas de buts marqués depuis le premier match de préparation. Pour le nouveau coach de l’OM, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

« Je ne suis pas inquiet, au bon moment, nous serons bons. » – Igor Tudor

» Notre objectif aujourd’hui était de donner du temps de jeu aux joueurs et c’est ce que nous avons fait. Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, beaucoup de joueurs étaient donc fatigués. C’est normal, c’était attendu. Concernant le match, j’ai vu des choses intéressantes. J’ai aussi les choses qu’il faut améliorer. Il y a une grande cause : nous ne sommes pas frais physiquement. Il y a deux jours, nous avons eu une grosse séance physique donc il est normal que, deux jours après, les joueurs soient dans le dur physiquement et mentalement. Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu’au début de la saison, nous serons en forme. Comme vous le voyez, j’essaie de changer le style de jeu de l’équipe par rapport aux dernières années. Il y a beaucoup de choses nouvelles, de nouveaux joueurs. Certains comme Mbemba ont seulement trois séances avec nous et d’autres ne sont probablement pas encore en condition pour pratiquer ce genre de football. Je ne suis pas inquiet, au bon moment, nous serons bons. » Igor Tudor Source : Compte Twitter de l’OM (22/07/2022)