Mercato OM : Direction la Premier League pour Gerson ?

Les négociations entre l’OM et Flamengo sont bloquées concernant Gerson. Le milieu de terrain pourrait faire son retour en Europe, à l’OM peut être mais la Liga et la Premier League sont sur les rangs.

En effet, selon Goal Brésil le milieu brésilien de l’OM devrait faire son retour en Europe. Les négociations entre Pablo Longoria et le club de Flamengo semblent bloquées face aux exigences du président olympien. Un retour à Marseille n’est pas exclu par le boss espagnol, d’autant que la blessure d’Amine Harit libère du temps de jeu. Cependant, Gerson a été proposé via des intermédiaires et deux clubs seraient intéressés. Sampaoli en poste au FC Séville aurait coché son nom comme une priorité du mercato hivernal. Cependant, West Ham serait aussi un candidat. Le club anglais qui a recruté Paqueta l’été dernier en provenance de Lyon, aimerait s’offrir les services de Gerson. Les moyens financiers du club londonien devrait leur permettre de payer les 20M€ demandés par Longoria.

Duel Fc Séville vs West Ham pour Gerson ?

O West Ham é uma opção para o futuro de Gerson . O fato é que nos Hammers teríamos sido um pouco arrefecidos pelo clã Gerson que filtrava um acordo com o Flamengo . @10sport foto divulgação @flamengo pic.twitter.com/hxp1mPyPmK — Vando Fla 🇧🇷 (@VandoFlaOficial) November 24, 2022

C’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer

Les négociations entre l’OM et Flamengo concernant Gerson sont au point mort. Le club brésilien ne veut racheter que 60% et transformer les 20% restants de la part olympienne en bonus. Proposition refusée par Longoria qui veut un deal complet sur les 80% que possède l’OM. Le président Rodolfo Landim s’est lâché sur TNT Sports: « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas. J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend le montant réclamé par l’Olympique et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. » Gerson devrait donc revenir en Europe, à l’OM ou au FC Séville ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un très gros coup dur pour Jordan Amavi?