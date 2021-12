Mercato OM : Discussions avancées entre Kamara et un gros club anglais ?

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain, et plus le temps passe plus la possibilité d’une prolongation semble s’éloigner. Le milieu de terrain formé au club pourrait rejoindre la Premier League à la fin de son contrat…

En effet, selon le média espagnol El Nacional, le nouveau coach de Manchester United, Ralf Rangnick aurait coché le nom de Kamara dans l’optique du départ de Paul Pogba. Les négociations entre les deux parties seraient même avancées et le club anglais se verrait parvenir à un accord dès janvier. Si tel est le cas le joueur rejoindra 6 mois plus tard les Red Devils sans indemnités de transfert…

Le président olympien avait confirmé dans un entretien accordé à l’Equipe qu’il avait fait plus offre différentes au minot. Les discussions sont en cours…

A LIRE : Mercato OM : La presse espagnole fait une énorme annonce sur le dossier Kamara !

Je souhaite que Kamara prolonge — Longoria

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. Le football est en mutation. Il y a vingt ans, les clubs avaient un pouvoir extraordinaire sur les joueurs, trop même. Ces dernières années, on est passés dans un football où les joueurs ont pris beaucoup de pouvoir. (…) On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien.» Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)

Le journaliste Denis Balbir avait publié un article à ce sujet sur le site But Football Club. Il n’apprécie pas vraiment la tournure des choses dans le dossier Kamara. Pour lui, le minot a un comportement très négatif alors qu’il n’a encore rien prouvé sur le plan sportif.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut vendre pour recruter un jeune latéral gauche ?

« En ce moment, beaucoup de joueurs sont loin de répondre aux attentes à Marseille. Contre Brest, Konrad De La Fuente nous a encore laissés sur notre faim. Et puis il y a le cas Boubacar Kamara qui peut vite devenir un problème. Ce n’est pas le plus mauvais joueur de l’OM certes, mais il n’a encore rien prouvé alors se permettre de sécher des conférences de presse … Ce genre de comportement m’énerve. Kamara, c’est un bon joueur, mais ce n’est pas non plus Zidane ou Platini. Il faut vraiment que certains redescendent sur terre… » Denis Balbir – Source : But Football Club