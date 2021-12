Mercato OM : La presse espagnole fait une énorme annonce sur le dossier Kamara !

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger selon les informations d’El Nacional en Espagne. Le FC Barcelone serait en discussions pour le récupérer.

L’Olympique de Marseille a plutôt mal géré le dossier Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, il ne serait pas décidé à l’idée de continuer l’aventure marseillaise ou même à prolonger son contrat afin d’apporter une indemnité au club.

Plusieurs supporters sont très frustrés à l’idée de le voir quitter son club formateur sans que l’OM ne récupère un seul euro. Pourtant, c’est ce qui se profile et ce sont pas les dernières déclarations du minot en conférence de presse qui nous feront penser le contraire…

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/21)

Kamara aurait dit à Barcelone qu’il ne prolongerait pas

En Espagne, le média El Nacional nous informe que le FC Barcelone est en négociations pour proposer un contrat à Kamara. Le minot marseillais aurait stipulé au club catalan qu’il ne prolongerait pas à l’Olympique de Marseille et serait donc ouvert aux discussions.

Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt pour le joueur formé à l’OM. Le FC Séville et l’AC Milan le suivent depuis la saison dernière. Newcastle, qui démarre un nouveau projet en Premier League, apprécie également son rendement et serait ouvert à son arrivée.

Dernièrement, le média SPOX affirmait que le Bayern Munich continuait d’observer sa situation et ne serait pas contre un renfort de qualité à moindre coût. Avec plusieurs français dans l’effectif bavarois, son adaptation pourrait être facilitée.

Je conseillerais à Kamara de prolonger– Nasri

Samir Nasri avait fait le choix de prolonger son contrat avec l’OM avant de rejoindre Arsenal, afin que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert de 16 millions d’euros en 2008. Alors que Kamara se retrouve dans une similaire, le petit prince de Marseille a donné un conseil au milieu de terrain natif de la Soude, sur notre plateau de Débat Foot Marseille.

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri— Source: FCM (25/10/21)