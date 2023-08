Dans une série de tweets postées sur son compte, Nabil Djellit a commenté la rencontre, dénonçant la prestation de Leonardo Balerdi et militant pour deux Algériens !

Ce mercredi soir, l‘Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 1-0 face au Panathinaïkos. Le club grec prend l’avantage sur cette double confrontation et va maintenant venir au Vélodrome pour sceller l’avenir des deux équipes pour la Ligue des Champions.

Balerdi, ça change pas. Une arnaque sur le Vieux Port — Djellit

Nabil Djellit a commenté cette rencontre sur son compte Twitter, comme à son habitude lors des matchs de l’OM. Le journaliste s’est concentré sur l’arbitrage mais aussi sur la prestation de certains joueurs comme Balerdi ou Ounahi. Il a également fait une proposition à Pablo Longoria pour la suite de son mercato…

« Le premier jaune tue son match. A la 2e minute…(…) On ne me fera pas dire que dans ce 4 4 2, Belaili ne jouait pas tranquillement à la place de Ounahi, a tweeté le chroniqueur d’Europe 1 et la Chaîne L’Equipe. Évidemment, l’arbitrage a décidé du résultat ce soir. Comment peut on mettre un jaune au bout de 30 secondes ? (…) Balerdi, ça change pas. Une arnaque sur le Vieux Port. Le mercato n’est pas terminé. Longoria adore ça… Voici ma principale suggestion (Islam Slimani) »

Marcelino regrette une équipe « en dessous des attentes »

Après la rencontre, Marcelino a pointé une attaque défaillante et considère qu’il faudra du temps pour que les automatismes offensifs se mettent en place. « Nous avons été en dessous de nos attentes, particulièrement sur l’aspect offensif « , a-t-il analysé en conférence de presse. Nous sommes une équipe en construction ; ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. Nous sommes venus ici pour gagner. Nous nous concentrons désormais sur mardi prochain au Vélodrome où nous devons l’emporter avec deux buts d’écart, grâce au soutien de nos supporters. » a ajouté le technicien espagnol.