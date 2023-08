Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur le départ de Malinovskyi !

Le départ de Ruslan Malinovskyi n’a jamais été aussi proche. L’Olympique de Marseille a un accord de principe avec Besiktas pour le transfert du joueur. Mais ce dernier privilégie toujours le Torino.

Besiktas pousse pour enrôler Ruslan Malinovskyi. Après s’être mis d’accord avec l’Olympique de Marseille, le club turc a fait une proposition importante au joueur, mais ce dernier préfère toujours rejoindre le Torino selon Fabrizio Romano. Le club italien propose un prêt payant de 1 million d’euros plus une option d’achat de 9 millions d’euros. Marseille demande 1 million de plus au Toro d’après La Stampa, relayée par Guillaume MP, journaliste d’Eurosport.

Besiktas are insisting for Ruslan Malinovskyi with both Olympique Marseille and player side. Turkish club now offering important contract but no green light from the midfielder 🇺🇦

Understand Malinovskyi’s priority remains Italy or England, Torino are pushing. Race is open. pic.twitter.com/2gxCYrKVeX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023