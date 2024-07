Mercato OM : Djellit glisse le nom d’un Algérien « compatible avec De Zerbi » !

Sur son compte Twitter, Nabil Djellit propose un nouveau nom pour le mercato de l’Olympique de Marseille. Il verrait bien un Niçois algérien intégrer l’équipe de De Zerbi !

L’Olympique de Marseille veut se renforcer à plusieurs postes encore et Nabil Djellit a glissé un nom. D’après le journaliste de L’Equipe, il faudrait que les dirigeants marseillais foncent sur Boudaoui, joueur de l’OGC Nice. Selon lui, il serait compatible avec le jeu proposé par le nouveau coach Roberto De Zerbi.

« Nice ne semble plus compter sur Boudaoui. Il est complètement compatible avec l’OM de De Zerbi. Une belle occasion à saisir pour un joueur endurant et technique… Qu’en pensez-vous ? », a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Nice ne semble plus compter sur Boudaoui. Il est complètement compatible avec l’OM de De Zerbi. Une belle occasion à saisir pour un joueur endurant et technique… Qu’en pensez-vous ? #Mercato pic.twitter.com/uRMjTcVTc7 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 27, 2024

Ça ne te suffit pas chaque année de te faire enfler

En plein débat sur l’avant saison de l’OM, Daniel Riolo et Kevin Diaz, éditorialiste sur RMC, se sont exprimés sur le nouveau projet du club dans l’After Foot. Un projet plein de promesses qui ne met pas d’accord les deux hommes. » Tu crois encore que De Zerbi est arrivé à Marseille juste pour le statut du club ? Tu crois encore à ces saucisses-là toi ? Tu penses vraiment que l’OM attire à ce point-là, alors que le club ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison ? Que ce soit une bonne nouvelle c’est une chose, mais après il faut confirmer derrière, affirme Riolo. Chaque année depuis 3 ans, on a l’impression que tous les étés t’en a 1000 de bonnes nouvelles qui arrivent au club. Tu es donc le gros naïf qui entretient les légendes des grandes promesses faites chaque été. Ça ne te suffit pas chaque année de te faire enfler. «

Un avis que ne partage pas Kevin Diaz, emballé par l’arrivée de De Zerbi et le recrutement des joueurs. » Je pense que c’est un entraîneur qui était quand même désirable et désiré par un club comme Marseille. De Zerbi c’est pas une nouvelle comme ces dernières années. Depuis Marcelo Bielsa, il n’y pas eu de recrues au poste d’entraîneur à l’OM aussi excitante. Quand tu vois un joueur comme Holjberg qui arrive qui est un cadre, même s’il y a le salaire, c’est aussi grâce au stade et au public. Sans ça personne ne vient à l’OM. «