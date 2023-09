Mercato OM : Djellit prévient Longoria de ce gros danger avec Ounahi !

L’Olympique de Marseille a terminé son mercato côté arrivé ! Côté départ, pas d’Azzedine Ounahi qui était pourtant cité comme une piste de plusieurs clubs. Nabil Djellit n’est pas rassuré sur ce dossier pour autant !

Lors des derniers jours du mercato de l’OM, les Marseillais auraient reçu des demandes de renseignements sur Azzedine Ounahi selon plusieurs rumeurs. Questionné à ce sujet, Pablo Longoria avait toujours semblé plutôt serein quant à l’issu de ce dossier qui n’existait pas réellement d’après. Le Marocain est finalement toujours à Marseille en ce 2 septembre mais rien n’est moins sûr d’après Nabil Djellit !

Sur son compte Twitter, le journaliste pour la Chaîne L’Equipe a rappelé qu’Ounahi n’était pas titulaire lors du match face au FC Nantes : la deuxième fois d’affilée après la rencontre face à Brest à domicile où Harit était préféré. Cette fois, c’était Joaquin Correa qui était au poste de milieu gauche. Pour Nabil Djellit, c’est un gros désaveu pour le Marocain qui pourrait être tenté par un départ vers une destination où le mercato n’a pas encore fermé ses portes !

« Ounahi est de nouveau remplaçant à l’OM. Au moment de son recrutement, on lui avait vendu un autre rôle. Pour rappel, l’Arabie Saoudite ferme le 7 septembre, prévient Nabil Djellit sur son compte Twitter. Va falloir rester attentif »

Je trouve qu’avec Ounahi, Longoria s’est complètement trompé

Selon l’Équipe, le Marocain de 23 ans intéresse l’Angleterre notamment du côté de Brentford et Burnley. Arrivé cet hiver en provenance d’Angers pour 10 millions d’euros, Ounahi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Une erreur selon Jérémy Attali: « Il faut le valoriser beaucoup plus et ne pas le laisser partir pour 20 millions d’euros. L’an dernier il n’avait pas sa place et cette année non plus, a constaté le journaliste.

« Cela m’étonne de Longoria qui est plus malin que ça ! Il y a des fois où il se troue. Je trouve qu’avec Ounahi il s’est complètement trompé. Il ne rentre ni dans le système de jeu de Tudor ni dans celui de Marcelino. On peut être très fort et se tromper un peu » a ajouté Jérémy Attali.