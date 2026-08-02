Mercato OM : du nouveau sur la piste El Bilal Touré

L’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par El Bilal Touré, mais Parme aurait désormais pris une sérieuse avance dans ce dossier. Selon Gianluca Di Marzio, l’attaquant malien a donné son accord au club italien.

Parme prend l’avantage pour El Bilal Touré

La piste El Bilal Touré pourrait rapidement se refermer pour l’OM. L’attaquant de l’Atalanta n’a pas été retenu pour le match amical face au Feyenoord, une absence liée à sa situation sur le marché des transferts.

Selon les informations relayées par Le Phocéen, trois destinations seraient actuellement étudiées : Parme, l’Olympique de Marseille et un troisième club dont l’identité n’a pas été révélée.

Mais le club parmesan semble désormais avoir pris une nette avance. Parme aurait proposé un prêt assorti d’une option d’achat susceptible de devenir obligatoire sous certaines conditions. L’Atalanta aurait accepté ce montage.

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Le joueur aurait donné son accord

D’après Gianluca Di Marzio, les discussions sont désormais avancées et El Bilal Touré aurait donné son accord total à Parme.

Un accord définitif entre les clubs et les différentes parties reste encore à finaliser, mais cette avancée réduit considérablement les chances de l’OM dans ce dossier.

Marseille suivait une opération qui pouvait correspondre à ses contraintes actuelles. Un prêt aurait permis au club olympien de renforcer son secteur offensif sans supporter immédiatement une indemnité importante.

Une opportunité financièrement intéressante pour l’OM

El Bilal Touré se trouve dans une situation délicate à l’Atalanta, qui l’avait recruté pour environ 30 millions d’euros trois ans plus tôt. Le club italien semble désormais disposé à le prêter afin de tenter de relancer sa valeur.

Capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, l’attaquant de 24 ans sort toutefois de plusieurs passages mitigés. Après un prêt à Stuttgart, il a également évolué à Besiktas.

Le joueur reste sur une saison partagée entre l’Allemagne et la Turquie, avec 17 matches et 3 buts en Bundesliga, puis 26 rencontres et 7 buts sous les couleurs de Besiktas.

Une piste qui s’éloigne sérieusement

L’OM pouvait voir dans ce dossier une possibilité de recruter un attaquant polyvalent sous la forme d’un prêt et avec un coût salarial potentiellement maîtrisé.

L’accord donné par le joueur à Parme change toutefois la situation. À ce stade, l’opération n’est pas encore officiellement conclue, mais Marseille semble désormais nettement distancé.

Sauf retournement de situation, la piste El Bilal Touré pourrait donc rapidement être abandonnée par la direction olympienne.