Mercato OM : Duel avec Manchester City pour ce jeune talent français ?

L’Olympique de Marseille apprécierait les profils de deux joueurs du FC Nantes. En plus de Ludovic Blas qui a été annoncé dans le viseur de l’OM il y a quelques semaines, le club observerait aussi Alban Lafont.

Selon Ekrem Konur, spécialiste du mercato, « Marseille surveille la situation de l’arrière gauche nantais Quentin Merlin. Des clubs de Premier League et de Serie A italienne ont été également liés au latéral gauche français de 21 ans. » Selon le média Fichajes, Manchester City aimerait s’offrir les services de Merlin dès le mois de janvier prochain. Les noms du PSG et du Bayern ont aussi été évoqué concernant le jeune joueur du FC Nantes. Quentin Merlin dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le FCN, il a disputé 11 matches cette saison, comme latéral ou piston gauche. L’OM semble le suivre depuis plusieurs mois, mais la concurrence semble trop élevée dans ce dossier…

Merlin cible de l’OM et de nombreux clubs européens ?

🚨 Marseille are monitoring the situation of Nantes left-back Quentin Merlin.

En mars dernier, notre intervenant Sourigna Monamay était sur le plateau de Débat Foot Marseille. Il affirme qu’il comprend l’intérêt de Blas de l’OM et de la part des supporters. « Je fais partie de ceux qui l’adorent, affirme-t-il. C’est parce que lorsqu’on voit jouer Payet on adore. Et on retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football. Quand tu as eu l’habitude de voir Payet jouer, quand tu vois un mec comme Blas, tu es séduit par sa qualité. D’accord il a prolongé de deux ans et nous on sait surcharger au milieu de terrain. Donc c’est mort pour nous. Mais ce mec là il va partir. Il va être très sollicité et il va aller certainement dans un autre grand club. Avec lui on fait souvent référence au match contre la Juventus où il a été excellent. Il met cette passe décisive en mode talonnade. »