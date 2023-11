OM: « Marcelino avait une vision du jeu plus défensive », Lodi révèle les différences avec Gattuso

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Renan Lodi a détaillé la différence entre la philosophie de jeu de Marcelino et celle de son successeur Gennaro Gattuso.

Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Lens, Renan Lodi est revenu sur les différences entre le style de jeu de Marcelino et celui de Gattuso, qu’il trouve « plus offensif ».

A LIRE AUSSI: OM : Une grosse erreur de Gattuso pointée du doigt

« Gattuso imprime plus d’intensité et demande de garder le ballon. On doit mettre la pression sur l’adversaire »

« Dès mon arrivée, j’ai dit que je devais m’améliorer défensivement. Je pense qu’avec Marcelo et Gattuso je me suis amélioré dans l’ensemble. Je défends mieux. Je vais aussi pouvoir mieux attaquer », a indiqué Lodi.

Lodi: « Dès mon arrivée, j’ai dit que je devais m’améliorer défensivement. Je pense qu’avec Marcelo et Gattuso je me suis amélioré dans l’ensemble. Je défends mieux. Je vais aussi pouvoir mieux attaquer. » #RCLOM #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 11, 2023

« Je peux dire qu’avec Marcelino il n’y a pas vraiment eu de continuité. Personne ne pense à soi-même dans le vestiaire. C’est encore plus vrai avec Gattuso. Il n’y a pas de star. Il y a vraiment un travail réalisé au sein de l’équipe, c’est notre force, peu importe ce qui se dit à l’extérieur. On va donner beaucoup de joie aux supporters », a affirmé l’international brésilien.

Lodi: « Je peux dire qu’avec Marcelino il n’y a pas vraiment eu de continuité. Personne ne pense à soi-même dans le vestiaire. C’est encore plus vrai avec Gattuso. Il n’y a pas de star. Il y a vraiment un travail réalisé au sein de l’équipe, c’est notre force, peu importe ce qui… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 11, 2023

« Avec Marcelino c’était une autre vision du jeu, peut-être plus défensive. Gattuso imprime plus d’intensité. Je ne dis que ce n’était pas le cas avec Marcelino. Gattuso nous demande d’être calme, de garder le ballon, de trouver les espaces pour attaquer. Quand on n’a pas le ballon on doit mettre la pression sur l’adversaire. Personnellement, il me demande d’attaquer, il me donne beaucoup de liberté sur le terrain, avec beaucoup de responsabilités aussi sur le plan défensif », a confié le latéral gauche de l’OM.