Mercato OM : Dugarry pas tendre avec le recrutement de l’OM !

L’Olympique de Marseille aborde une saison capitale sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec une Ligue des champions à jouer et un mercato encore en mouvement. Mais pour Christophe Dugarry, ancien joueur de l’OM et consultant sur RMC, les signaux ne sont pas rassurants.

« De Zerbi est le centre du projet. Un projet sur trois ans qui est en marche. La première année, l’OM a accompli sa mission en se qualifiant en Ligue des champions. Maintenant, j’espère qu’il est capable de proposer autre chose tactiquement que de dire “il faut des corones”. Ce qu’il propose est très basique », a lancé Dugarry dans Rothen s’enflamme.

Le consultant s’interroge surtout sur la stratégie du club phocéen. Alors que l’entraîneur italien attend encore quatre recrues, les noms annoncés ne convainquent pas Dugarry :

« Quand je vois ce qui est annoncé, cela me fait peur. On nous a parlé de Ceballos, qui ne vient finalement pas. On évoquait Laporte, et au final c’est un jeune qui est arrivé. Là, on parle de Traoré… c’est un bon jeune, pas de souci, il va jouer la Ligue des champions. Mais est-ce que tu es sûr une seule seconde que cette équipe de l’OM a l’effectif pour jouer la Ligue des champions ? »

Une équipe moins forte que l’an passé ?

Selon Dugarry, malgré les efforts de Longoria et Benatia, le bilan est négatif :

« L’équipe est encore moins bonne que l’année dernière ! Donc je suis inquiet pour l’OM, qui a en plus perdu Adrien Rabiot. »

Un avertissement avant l’Europe

L’OM devra rapidement renforcer son effectif pour répondre aux attentes de son entraîneur et être compétitif sur tous les tableaux. Car pour Dugarry, si le projet De Zerbi reste séduisant sur le papier, le club n’a pas encore les moyens de ses ambitions.

A lire aussi : Pavard intéressé ! Coup de théâtre pou un priorité, ACCORD pour la 7e recrue ! Les 3 infos mercato OM du 27 aout 2025