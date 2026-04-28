Mercato OM : Dugarry prend Thauvin en exemple et allume la “prétention” du club

En pleine crise sportive, alors que l’Olympique de Marseille continue de s’enfoncer après son nul frustrant face à l’OGC Nice (1-1), les débats autour du niveau réel de l’effectif marseillais prennent de plus en plus de place. Entre joueurs jugés trop irréguliers, manque d’engagement et recrutement contesté, plusieurs anciennes figures du club pointent désormais un problème plus profond dans la construction de l’OM. Dernier en date à dégainer : Christophe Dugarry, qui a pris un exemple très parlant pour dénoncer la logique marseillaise actuelle.

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Sur RMC Sport, l’ancien champion du monde a cité le cas de Florian Thauvin pour illustrer ce qu’il considère comme l’un des grands maux de l’OM : une forme de prétention devenue contre-productive dans les choix du club. « Prends l’exemple de Thauvin. Si Thauvin était revenu à Marseille, les Marseillais auraient dit : “on va pas recruter Thauvin, il est déjà fini”, on aurait dit que ce n’est pas assez bien parce qu’aujourd’hui il y a une forme de prétention à l’OM où on a l’impression que certains joueurs n’ont pas le droit de venir à l’OM. “On ne va pas recycler, Thauvin il est cuit”. Et regarde la saison qu’il fait ? Parce que quoi qu’on en dise, Thauvin a un état d’esprit irréprochable, il n’a jamais triché, ne s’est jamais caché, il court sur le terrain et donne tout ce qu’il a, » a ainsi déclaré l’ancien attaquant de l’OM et des Girondins de Bordeaux