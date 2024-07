Mercato OM : Echange, piste secrète… Longoria veut vite trouver un gardien !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si l’OM a réussi à attirer l’ailier Greenwood, le club doit maintenant recruter à deux postes clés, un gardien et un attaquant de pointe. Concernant le successeur potentiel de Pau Lopez, Jörgensen tient la corde mais le prix demandé est très élevé…

En effet, selon l’Equipe, les dirigeants olympiens ont tenté d’inclure Ismaïla Sarr dans un deal avec Villarreal concernant Filip Jørgensen. Le média sportif précise que le dossier Brice Samba n’est pas abandonné et surtout qu’une autre piste est travaillée plus discrétement. Pau Lopez attend l’arrivée de son successeur pour filer à Côme…

Pau Lopez va s’engager avec le club de Côme en Italie et laisser sa place de gardien de but titulaire vacante. L’OM va donc devoir chercher sur le marché des transferts un nouveau portier pour assurer ses cages, à un moment ou Lopez ne faisait plus l’unanimité. Samba et Meslier, un temps annoncé comme des pistes prioritaires, ne semblent plus figurer dans les plans de Longoria, qui s’est tourné vers un portier de Liga.

Une piste qui semblait enterrée ?

Annoncé après l’échec de Vallés, Jörgensen, le gardien de Villareal, est bien suivi par l’OM. La Provence annonçait que les dirigeants n’arrivaient pas à parvenir à un accord, alors que le sous-marin jaune demandait une somme trop importante. Cependant, selon le journaliste Angel Garcia, le dossier ne serait pas définitivement enterré.

Accord entre le joueur et l’OM ?

Le club espagnol souhaiterait récupérer environ 20 millions d’euros pour son gardien de 22 ans. Une somme jugée trop haute par les dirigeants marseillais qui continuent de négocier sur ce dossier. L’entourage du joueur se serait même rendu en France afin d’arriver à un accord contractuel avec l’OM. À voir si l’équipe dirigée par Marcelino acceptera de lâcher le danois.