Mercato OM : Pas d’offre du Qatar mais de deux clubs européens pour Ounahi !

Alors que le média marocain 360 a annoncé de fortes pressions et un départ d’Azzedine Ounahi vers le Qatar ce vendredi, notre confrère Hakim Zhouri du média les Lions de l’Atlas dément cette information…

En effet, le journaliste Hakim Zhouri a pu échanger avec l’agent d’Ounahi pour faire le point. « Suite à l’article du 360 sur Ounahi et après discussion avec son agent il s’avère que tout est faux… Azzedine n’a reçu aucune offre concrète venant du Qatar. Azzedine a reçu des offres de Leverkusen et du Betis entre autres mais à ce jour aucune discussion n’ont été entamée et le joueur est un joueur de l’OM. Tout est encore envisageable… à savoir rester cette saison à l’OM ou encore partir mais seulement où il aura décidé en concertation avec ses agents. » De Zerbi aura forcément son mot à dire…

Des offres de Leverkusen et du Betis entre autres

Pour le cas Azzedine Ounahi, le joueur aurait émis le souhait de quitter l’Olympique de Marseille avant l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’international marocain de 24 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027 ne serait pas contre de rester dans le club phocéen. La raison principale l’arrivée du nouveau coach italien. C’est un joueur qui collerait parfaitement avec l’ADN De Zerbi , en effet il est technique, capable de garder le ballon et distribuer. Cette saison le joueur a disputé 35 matchs toute compétition confondue inscrit 2 buts et une seule passe décisive. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 12 millions d’euros.

Harit, inefficace

À l’OM Amine Harit est très apprécié par la direction mais il lui a clairement été reproché son manque de stats… un meneur de jeu avec si peu de buts et surtout si peu de passes décisives laisse perplexe… pic.twitter.com/9HzEAjoYFj — Hakim (@Z_hakos) July 10, 2024

L’autre international marocain Amine Harit, est très apprécié au sein de la direction de l’Olympique de Marseille. Néanmoins son grand manque d’efficacité, et de stats lui sont reprochées. En effet un meneur de jeu qui joue 44 matchs toutes compétitions confondues, et inscrit seulement 2 buts et délivre 8 passes décisives, c’est insuffisant. Le droitier de 27 ans est lié à seulement 7% des buts. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à environ 15 millions d’euros. L’OM pourrait tirer de beaux bénéfices avec Amine Harit arrivé pour 5 millions d’euros.

