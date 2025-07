Mercato OM : Egan Riley prêt à changer de registre !

Présenté à la presse comme nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Egan Riley a évoqué son adaptation au style de jeu prôné par Roberto De Zerbi. Après une saison marquée par une rigueur défensive impressionnante à Burnley, le défenseur anglais s’attend à un changement d’environnement… et de philosophie.

Nouvel arrivé sur la Canebière, Egan Riley s’est exprimé avec lucidité sur la transition tactique qu’il devra opérer en rejoignant l’OM de Roberto De Zerbi. Formé à Manchester City, le défenseur de 21 ans sort d’un prêt réussi à Burnley, où il a évolué dans une équipe réputée pour sa solidité défensive.

« Avec Burnley, on a battu tous les records défensifs en Angleterre, on a encaissé peu de buts (16 en 46 rencontres). Si je peux répéter cela à Marseille, ce serait idéal », a-t-il confié en conférence de presse.

Un nouveau défi en Ligue 1

Conscient que le championnat de France lui demandera d’adapter son jeu, Egan Riley s’attend à une plus grande intensité dans les duels individuels et à affronter des profils offensifs plus percutants. Face aux joueurs rapides et imprévisibles du championnat français, le jeune défenseur devra se montrer plus mobile, plus réactif et affiner ses lectures de jeu.

S’imprégner du style De Zerbi

Plus encore que la différence de profil des adversaires, c’est le style de jeu marseillais, bien différent de celui de Burnley, qui va nécessiter une adaptation.

« Je vais intégrer le style du coach. C’est important d’avoir la possession, le contrôle du ballon », a-t-il insisté.

Avec De Zerbi, connu pour ses exigences tactiques et sa volonté de dominer par le jeu, Riley devra rapidement s’intégrer à un système basé sur la relance courte, la maîtrise technique et une grande mobilité défensive. Une évolution naturelle pour ce joueur passé par la formation de Manchester City, mais qu’il devra valider au plus haut niveau.