La bonne nouvelle de Romano, Molina et “le tour de magie” de Benatia, 2 joueurs poussés vers la sortie… les 3 infos mercato du jour

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce jeudi 17 juillet 2025.

Le transfert de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan continue de faire réagir. Après une officialisation qui a surpris plus d’un observateur du marché, le journaliste indépendant Romain Molina a livré son analyse sans détour lors d’un live diffusé sur sa chaîne YouTube, saluant le travail réalisé en coulisses par le nouveau directeur sportif marseillais Mehdi Benatia.

“Sachant que c’était Inzaghi qui le voulait et que vis-à-vis des agents Roc Nation, qui n’avaient quasiment rien foutu et qui voulaient prendre des commissions et des mandats… Grandissimo ce transfert-là.”

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur Weah ! Fin du feuilleton ?

Pierre-Emerick Aubameyang est tout proche d’un retour à l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant gabonais de 35 ans a officiellement résilié son contrat avec Al Qadsiah, club saoudien où il évoluait depuis une saison. L’ancien buteur de Chelsea et du Barça, désormais agent libre, est en discussions avancées avec l’OM.

Ce possible come-back s’inscrit dans une phase de transition importante pour Marseille, qui reconstruit un effectif jeune et ambitieux. En attendant une éventuelle officialisation, la direction olympienne continue de traiter ce dossier avec priorité.

A lire : Mercato OM : Romain Molina salue “le tour de magie” de Benatia !

🚨🇬🇦 Understand Pierre-Emerick Aubameyang has now signed his contract termination at Al Qadsiah.

Auba, free agent and ready for new chapter after 21 goals and 4 assists in 36 games last season in Saudi.

Olympique Marseille, in concrete talks with his camp over two year deal. 👀 pic.twitter.com/jHtTQhyBUZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2025