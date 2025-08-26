OM : Dugarry remet en cause la direction du club !

L’affaire Adrien Rabiot continue d’agiter l’Olympique de Marseille. Écarté après sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, puis placé sur la liste des transferts avant d’être finalement réintégré par Roberto De Zerbi, le milieu de terrain cristallise toutes les tensions. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a exprimé de sérieux doutes sur la gestion du club phocéen.

Sans détour, Christophe Dugarry a pointé du doigt l’opacité de la communication marseillaise dans le dossier Rabiot. L’ancien attaquant des Bleus a ainsi déclaré : « Je ne crois absolument pas à la version des dirigeants marseillais. Je pense qu’ils n’ont pas dit toute la vérité. Les choses ne sont pas claires. Et quand ce n’est pas clair, toutes les idées circulent, tout le monde y va de son interprétation. » Pour lui, l’OM entretient volontairement une zone de flou autour de cette affaire, laissant place aux rumeurs et aux spéculations, ce qui alimente encore un climat de crise en ce début de saison.

Je ne crois absolument pas à la version des dirigeants

A lire : Mercato OM : C’est confirmé pour Ceballos !

« OM circus » selon Dugarry



Toujours aussi tranchant dans ses analyses, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots pour qualifier la gestion marseillaise. L’ancien champion du monde a résumé la situation d’une formule qui a fait mouche : « Là, c’est OM circus. Une nouvelle fois, l’OM arrive à se mettre le feu dans l’équipe et dans le club alors que la saison a à peine commencé. Ce club est génial, incroyable, magnifique… mais une nouvelle fois, c’est du grand n’importe quoi. » Une sortie cinglante qui illustre le sentiment d’amateurisme entourant, selon lui, l’affaire Rabiot et qui vient encore accentuer la pression autour du club phocéen.

A lire aussi: Mercato OM : C’est confirmé pour Ceballos !