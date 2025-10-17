Mercato OM : Emerson l’avoue, “mentalement ce n’était pas simple”

Le latéral gauche Emerson Palmieri s’est exprimé au micro de Maritima sur son arrivée à l’Olympique de Marseille, survenue dans les dernières heures du mercato estival. Le défenseur international italien, arrivé en provenance de West Ham, a raconté les coulisses d’un transfert long et stressant, mais qui s’est conclu de la meilleure des manières.

C’était un mercato un peu particulier. J’avais déjà parlé avec le coach et je voulais venir ici, mais je devais attendre la situation entre les clubs. Cela s’est joué jusqu’au dernier jour, mentalement ce n’était pas simple. Dans le football, tant que tu n’as pas signé, rien n’est fait.

L’ancien joueur de Chelsea a tenu à souligner le rôle déterminant de la direction marseillaise dans la réussite de ce dossier. « Pablo, Mehdi et le coach ont fait un travail incroyable pour que je vienne à Marseille. Je leur dois beaucoup. Le coach m’a laissé tranquille pour jouer avec la tête libre. Au final tout s’est bien passé. Je suis heureux d’être ici », a-t-il ajouté.

Emerson, une arrivée tardive mais déjà une intégration réussie

Recruté dans les ultimes heures du marché, Emerson Palmieri s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle du système de Roberto De Zerbi. Son expérience en Premier League et sa capacité à alterner entre défense à quatre et à cinq ont séduit l’entraîneur marseillais.

Le latéral gauche de 30 ans apporte stabilité défensive et projection offensive, deux qualités précieuses dans le jeu exigeant prôné par De Zerbi. Depuis son arrivée, Emerson a participé à plusieurs rencontres clés et semble parfaitement adapté à l’environnement marseillais.

Son transfert, bien que tardif, illustre aussi la persévérance du club phocéen dans un mercato estival mouvementé. Entre négociations prolongées et concurrence sur le poste, l’OM a su se montrer patient pour obtenir la signature d’un joueur d’expérience.