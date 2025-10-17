OM : Un coup dur se confirme pour De Zerbi !

Sorti sur civière mardi lors du match amical entre l’Algérie et l’Angola, Amine Gouiri ne sera pas du déplacement sur la pelouse du Vélodrome ce samedi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, victime d’une blessure à l’épaule droite, sera préservé par Roberto De Zerbi à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1 face au Havre AC.

De retour à Marseille, le joueur formé à Lyon a passé de nouveaux examens médicaux ce jeudi, sous le contrôle du staff médical de l’OM. Ces analyses ont permis de confirmer que la blessure ne présente aucune gravité majeure, mais les médecins du club ont recommandé de ne pas précipiter son retour à la compétition.

Amine Gouiri préservé face au Havre après sa blessure à l’épaule avec l’Algérie

Durant la trêve internationale, l’international algérien avait été contraint de quitter la pelouse sur une civière après un violent choc avec le gardien angolais, au cours duquel son épaule avait dû être remise en place. Cet incident a ravivé des soucis récurrents à la même épaule, déjà fragilisée lors de la rencontre contre Lorient quelques semaines plus tôt.

Le staff marseillais a donc choisi la prudence. Roberto De Zerbi préfère éviter tout risque avant une série d’échéances importantes pour l’OM, engagée sur plusieurs fronts en championnat et en compétition européenne. L’entraîneur italien compte récupérer son attaquant dans les meilleures conditions pour la suite du mois d’octobre.

L’absence de Gouiri pourrait ainsi ouvrir la porte à d’autres options offensives, notamment à Pierre-Emerick Aubameyang, ou Robinio Vaz selon les choix tactiques du coach.

Malgré cette légère alerte, l’état de santé d’Amine Gouiri ne suscite pas d’inquiétude particulière du côté du club. Un retour à la compétition est attendu rapidement, probablement dès la semaine prochaine si son épaule répond bien au traitement et au travail de rééducation.