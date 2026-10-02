Mercato OM : « Vendre deux titulaires sans pouvoir recruter ? »

Pierre-Emile Højbjerg et Emerson Palmieri sont déjà annoncés dans le viseur de clubs italiens pour le mercato hivernal. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol s’est interrogé sur la possibilité pour l’OM de céder deux titulaires alors que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi disposent déjà d’un effectif très réduit et de très peu de marge pour recruter.





« Est-ce que Genesio et Lorenzi peuvent accepter ces départs-là ? »

Le mercato de janvier pourrait rapidement devenir un sujet majeur à Marseille.

Højbjerg est notamment suivi en Italie, tandis que la Juventus surveillerait toujours la situation d’Emerson Palmieri. Deux joueurs qui occupent actuellement une place importante dans le onze de Bruno Genesio.

Pour Nicolas Filhol, la question n’est donc pas seulement financière.

« Est-ce que Genesio et Lorenzi aussi peuvent accepter ces départs-là, s’il n’y a pas de compensation ? Parce que là, on avait dit : tant que la masse salariale n’a pas atteint un certain niveau, qu’il n’y a pas un peu de marge pour pouvoir recruter, il n’y aura pas de recrutement. Mais là, je pense que cet hiver, je ne vois pas ni l’un ni l’autre accepter deux départs majeurs, parce que c’est deux titulaires indiscutables, sans pouvoir compenser quoi que ce soit. »

Une interrogation d’autant plus forte que l’OM a déjà bouclé son mercato estival avec dix départs et aucune arrivée.

Højbjerg et Emerson, deux dossiers sensibles

La situation de Pierre-Emile Højbjerg est particulièrement scrutée. Le Danois avait déjà été proche de Newcastle cet été avant de finalement rester à Marseille. Plusieurs formations italiennes continueraient de suivre son profil.

Emerson se retrouve dans une situation différente. Le latéral gauche est annoncé depuis plusieurs semaines vers un possible retour au Brésil en fin de saison, mais l’intérêt de la Juventus pourrait changer la donne dès janvier.

Dans les deux cas, le problème est identique pour l’OM : vendre permettrait de récupérer de l’argent et de réduire la masse salariale, mais affaiblirait encore un effectif déjà court.

Le manque de profondeur est devenu l’un des principaux problèmes de Bruno Genesio cette saison.

Une nouvelle tension possible entre le sportif et les finances

Le débat renvoie finalement à la stratégie imposée depuis l’été.

L’OM cherche à diminuer fortement ses dépenses et à retrouver un modèle financier plus équilibré. Mais une nouvelle vague de départs sans possibilité de remplacement pourrait entrer directement en contradiction avec les besoins de Genesio.

Notre consultant Sourigna Manomay s’interroge également sur les engagements qui auraient pu être pris avec certains joueurs avant l’arrivée de la nouvelle direction sportive.