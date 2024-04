Mercato OM : « En faisant partir des « pommes pourries » tu économises la moitié de ta masse salariale »

Invité dans notre émission de débat, Yacine Youssfi nous a divulgué une statistique plus que surprenante sur la masse salariale olympienne !

Yacine Youssfi était invité dans notre émission de débat. L’occasion pour lui de nous proposer une comparaison du salaire de deux joueurs du club, qui laisse perplexe ! Blanco gagne 2,5 fois le salaire de Leonardo Balerdi ! C’est assez extraordinaire que le gardien remplaçant de l’OM touche plus qu’un défenseur titulaire, qui, en plus, réalise une superbe saison.

Balerdi vs Blanco😲 pic.twitter.com/ZBjXb4Uam0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato : Promis à l’OM… aujourd’hui au Barça, il est très convoité !

« En faisant partir des pommes pourries tu économises la moitié de ta masse salariale »

« Balerdi touche moins d’1 millions par an et par exemple un Ruben Blanco qui est remplaçant touche 2,5 millions par an, cherchez l’erreur ! C’est en plus la masse salariale la plus élevée de l’histoire du club, 143 millions ! Ecoute bien, tu peux faire virer la moitié de la masse salariale en faisant partir tous ses joueurs là : Pau Lopez, Ruben Blanco, Gigot, Clauss, Ounahi, Kondogbia, Onana et Correa (prêts), Sarr et Vitinha. C’est pas forcément les meilleurs joueurs et j’inclue Clauss qui fait partie des meilleurs joueurs mais je l’inclue par ce qu’il n’a pas une super mentalité, cette saison il n’est pas exemplaire. Ce que je veux dire c’est qu’en faisant partir des « pommes pourries » tu économises la moitié de ta masse salariale qui est de 143 millions d’euros !

Ruben Blanco gagne 2,5 fois le salaire de Balerdi. Si tu veux prolonger tes meilleurs joueurs tu es obligé d’avoir une politique salariale cohérente. La priorité doit être de réduire la masse salariale. https://t.co/ITpvkpbFOU — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) April 9, 2024

A LIRE AUSSI : Benfica OM : L’UEFA désigne (encore) un arbitre ultra polémique !

Prochain rendez-vous ce jeudi 11 avril pour nos olympiens qui iront défier Benfica pour le quart de finale aller de la Ligue Europa.