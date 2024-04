Mercato : Promis à l’OM… aujourd’hui au Barça, il est très convoité !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant que les choses ne s’enveniment autour du départ de Bamba Dieng, l’OM avait des rapports privilégiés avec Diambars. Un jeune défenseur central devait arriver à Marseille, le talentueux Mikayil Faye. Mais tout a capoté…

Suite aux tensions entre l’OM et les agents de Bamba Dieng, tout est devenu compliqué. Mikayil Faye a finalement rejoint le FC Barcelone et garde une énorme cote sur le marché. Selon Diario Sport, le club catalan est énormément sollicité concernant le jeune défenseur sénégalais mais ne veut pas entendre parler d’un départ. Le RC Lens s’est notamment montré très intéressé, sans succès. Mikayil Faye va se voir proposer une prolongation de contrat avec une revalorisation de salaire et le joueur, qui fêtera ses 20 ans en juillet prochain, pourrait apparaitre avec l’équipe première rapidement. L’objectif du FC Barcelone serait de l’incorporer dans la rotation avec Pau Cubarsi et Ronald Araujo alors que Inigo Martínez, Andreas Christensen et même Jules Kounde pourraient être transférés cet été…

Le FC Barcelone mise sur Mikayil Faye !

🚨💣 Mikayil Faye passera la pré-saison avec l’équipe première. Le Sénégalais envisage de rester à Barcelone et de réussir malgré l’intérêt d’autres clubs. 🇸🇳 @tjuanmarti #FCB pic.twitter.com/sbh7BefBAs — Edo (@EdonitFCB) April 2, 2024

L’Olympique de Marseille avait démarré un projet avec Diambars pour récupérer des jeunes pépites du Sénégal. Après Bamba Dieng et le départ de Nasser Larguet, tout a changé. L’Olympique de Marseille annonçait en 2019 un accord avec Diambars pour un projet d’une grande ambition. Le club envoyait des éducateurs au Sénégal pour encadrer les jeunes joueurs et avait donc la priorité pour les récupérer et les faire éclore en France.

Le départ de Nasser Larguet a mis du plomb dans l’aile au projet — Chaintreuil

Cela a été le cas avec Bamba Dieng qui a été recruté puis lancé dans le grand bain lors d’un match de Coupe de France face à Auxerre sous les ordres de Nasser Larguet. Le coach est d’ailleurs au coeur des problèmes actuelles de ce projet lancé il y a trois ans d’après Christophe Chaintreuil, directeur technique de l’OM sur place.

« Le départ de Nasser Larguet a mis du plomb dans l’aile au projet. Je sentais que nous n’allions pas dans le sens d’une reconduction, alors qu’il y a un vrai potentiel de joueurs. Je préconisais, au contraire, de renforcer notre présence sur place »Christophe Chaintreuil – Source : La Provence (17/08/22)

Le club ne devrait pas renouveler le contrat avec Diambars en septembre. L’OM aurait mal vécu la non venue du défenseur central Mikayil Ngor Faye qui est en discussions avec d’autres clubs, notamment le Dinamo Zagreb ou encore le Stade de Reims.