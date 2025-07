Mercato OM : En plus de Veiga, une deuxième cible défensive file en Liga !

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit ses recherches pour recruter un défenseur central gauche lors de ce mercato estival, deux des principales cibles étudiées par la cellule de recrutement marseillaise semblent se diriger vers la Liga. Un double coup dur dans un dossier prioritaire pour le club phocéen, à quelques semaines de la reprise.

Selon les informations du journaliste Alberto Santacruz, Aymeric Laporte, ciblé un temps par l’OM, est tout proche de faire son retour à l’Athletic Bilbao. « Accord complet entre l’Athletic Club et Aymeric Laporte. Accord en bonne voie entre l’Athletic et Al-Nassr (avec la participation de Laporte) après plusieurs jours de négociations. Il ne manque plus que la signature. Il sera rouge et blanc pendant 3-4 ans. Tout est finalisé cette semaine », a indiqué le journaliste espagnol. Le défenseur international français, aujourd’hui âgé de 30 ans, était ouvert à un retour en Espagne. Il avait quitté Bilbao en 2018 pour rejoindre Manchester City avant de rallier Al-Nassr à l’été 2023.

A lire : Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur la probable 5e recrue estivale !

🚨 LAPORTE JUGARÁ EN EL ATHLETIC 🚨 ✍🏻 Acuerdo total entre el Athletic Club y Aymeric Laporte. 🔜 Acuerdo encarrilado entre Athletic y Al-Nassr (con participación de Laporte) tras días negociando. Solo falta la firma. 🗓️ Será rojiblanco 3-4 años. Esta semana se cierra todo. pic.twitter.com/es60aHcgE9 — 🎙Alberto Santacruz (@a_santacruz) July 22, 2025

Veiga et Laporte vers l’Espagne !

Avant Laporte, c’est Renato Veiga, jeune défenseur portugais de Chelsea, qui était également sur les tablettes marseillaises. Le joueur de 21 ans, qui n’entre pas dans les plans de son club, est lui aussi en passe de rejoindre l’Espagne. L’Atlético de Madrid serait proche d’un accord pour un transfert à plus de 35M€.



Face à ces dossiers qui se ferment, l’OM maintient sa priorité sur Nayef Aguerd. Le défenseur central marocain de West Ham plaît fortement au staff de Roberto De Zerbi, qui souhaite un gaucher à ce poste pour rééquilibrer la charnière. Mais les Hammers réclament 23 millions d’euros, et la concurrence s’annonce rude sur ce dossier. Plusieurs clubs européens suivent également l’international marocain, dont la situation pourrait se débloquer dans les prochaines semaines.

En attendant, l’Olympique de Marseille doit revoir ses plans et accélérer ses démarches pour renforcer une défense où Leonardo Balerdi a vu débarquer son compatriote Facundo Medina…