Mercato OM : Encore 2 recrues et surtout des départs ?

Alors que le deal avec le Hellas Vérone pour Darko Lazovic devrait se concrétiser ce jeudi, le journal l’Equipe estime que Pablo Longoria attend encore deux recrues mais surtout plusieurs départs…

L’OM a officialisé l’arrivée de 6 recrues : Gigot, Touré, Mbemba, Clauss, Blanco et Suarez. Lazovic devrait être la 7e de l’été. Côté départ, Mandanda a rejoint Rennes, Radonjic le Torino et Luis Henrique va retourner à Botafogo. Selon l’Equipe, « une ou deux autres recrues pourraient encore arriver », mais avant « les dirigeants devraient se concentrer sur les départs de joueurs, ce qui ne sera pas une affaire facile… »

Objectif 9 recrues ?

En effet, Kevin Strootman devait par exemple être inclus dans le deal de Lazovic n’est pas certain de repartir en Italie. Le milieu néerlandais dispose encore d’un an de contrat avec un confortable salaire. Alvaro devrait trouver un accord avec l’OM pour résilier ses deux années de contrat. L’arrivée de Lazovic devrait pousser vers la sortie Kolasinac et/ou Amavi, quid de Caleta Car ? Idem en attaque où le recrutement de Luis Suarez semble condamner le futur de Bakambu. L’été est loin d’être terminé. Pablo Longoria en a bien conscience…

On va partir en Angleterre vendredi. C’était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs

« On a un principe d’accord pour Clauss, il voyage actuellement. Ruben Blanco était aux USA, il voyage aussi et on a un principe d’accord pour un prêt avec le Celta Vigo. On a discuté dans le passé avec différents profils de joueur. On parle de joueurs européens de haut niveau, ils ont des sollicitations (Veretout et Nuno Tavares, ndlr). Je ne vais pas parler du niveau des joueurs. Veretout, la carrière qu’il a faite en Italie et en équipe de France, c’est un joueur de haut niveau. Nuno, il est jeune, à potentiel, il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de rechercher des joueurs à gauche et au milieu. Je ne peux pas donner les mots. (…) Je ne peux pas envoyer des messages, ce n’est pas mon rôle. C’est un marché particulier, il faut être patient et avoir de bons moments. Avec différents joueurs, on a attendu et on a pu boucler les prix qu’on voulait. C’est vrai qu’on va partir en Angleterre vendredi. C’était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs. Le mercato, c’est comme ça. Avec la société, avec les médias, on s’attend tous les jours à des nouvelles. Samuel est arrivé en janvier, j’ai l’impression qu’il est arrivé il y a quatre ans. Il faut être patient. On a l’obligation d’améliorer l’effectif et d’être compétitif. Il faut que le monde comprenne qu’il faut travailler, ils ont les jambes lourdes. Il faut du temps pour apprendre les nouveaux mécanismes. Ça aide de recruter les joueurs qui ont l’habitude de jouer dans ce système ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)