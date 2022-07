Mercato OM : Finalement, le cas Strootman ne fera pas capoter l’arrivée de Lazovic !

Alors qu’il devait arriver hier à Marseille, le latéral Darko Lazovic a finalement été retenu par le Hellas Vérone. En effet, Pablo Longoria voulait intégrer Kevin Strootman dans le deal, ce qui n’a pas forcément intéressé le club italien…

Igor Tudor connait parfaitement le profil du latéral gauche Darko Lazovic. Le coach de l’OM l’avait sous ses ordres la saison dernière au Hellas Vérone. Le joueur de bientôt 32 ans devrait bien débarquer à l’OM ce jeudi avant de partir en Angleterre avec le groupe olympien…

A lire : Mercato OM : Qui est Luis Suarez ? L’avis d’un spécialiste du football colombien…

L’Equipe précise que « l’OM a rapidement trouvé un accord avec le joueur sur la base d’un contrat de trois ans alors que les discussions entre clubs ont avancé autour d’un transfert d’environ 4 M€. Si les négociations se poursuivaient, hier en fin de journée, elles n’étaient pas encore finalisées. Un point d’achoppement existait entre les deux parties : la volonté des dirigeants marseillais d’inclure Kevin Strootman dans la transaction. »

Lazovic attendu à Marseille ce jeudi ?

Kevin Strootman n’a plus qu’un an de contrat et son salaire évalué à 550000 € / mois pèse sur les finances du club. Pablo Longoria veut s’en débarrasser et a donc tenté de l’inclure dans le deal de Lazovic. Si son cas reste incertain, cela ne remet pas en cause l’arrivée de Lazovic, espéré à Marseille dans les prochaines heures dixit le quotidien sportif…

Ribalta va s’occuper des ventes — M.Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)