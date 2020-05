Mercato OM : Encore de l’espoir pour l’avenir de Villas-Boas?

Alors que tous les observateurs de l’Olympique de Marseille le voit déjà quitter le navire, André Villas-Boas a parlé à ses joueurs et affirmé qu’il n’était pas encore parti.

Ce vendredi, RMC Sports a reçu Jacques-Henri Eyraud sur ses ondes pour évoquer le départ d’Andoni Zubizarreta et donc l’avenir de Villas-Boas.

Je ne suis pas encore parti — AVB AUX JOUEURS

Selon les informations de la radio française, le coach portugais s’est exprimé auprès de ses joueurs, inquiets par la situation. AVB aurait tenté d’être rassurant auprès d’eux en affirmant qu’il n’était pas encore parti. De quoi laisser un peu d’espoir à tous ceux qui souhaitent le voir rester à Marseille? D’après plusieurs médias, les dirigeants cherchent déjà un remplaçant à l’ancien entraîneur de Porto…

« Du côté des joueurs, on reste persuadé qu’il sera compliqué de retenir Villas- Boas. Le technicien portugais a gardé un lien avec eux ces dernières heures. Il a notamment échangé avec ses leaders, dont Steve Mandanda qui fait le relais avec le groupe. Villas-Boas leur a expliqué qu’il n’était « pas encore parti » mais n’a pas caché son agacement face à cette situation et aux désaccords avec le Président. Beaucoup de joueurs craignent plus que jamais son départ »

Source : RMC Sport