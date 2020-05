Mercato OM : Eyraud envisage 3 entraîneurs habitués à la Ligue 1 pour l’après Villas-Boas ?

Alors que la décision d’André Villas-Boas est attendue, le journal l’Equipe raconte que la direction olympienne n’a pas attendu les derniers éventements (le départ de Zubizarreta) pour sonder plusieurs entraîneurs… habitués à la Ligue 1 !

Andoni Zubizarreta parti, André Villas-Boas peut-il rester ? Même s’il a affirmé qu’il voulait garder AVB sur RMC, Eyraud pourrait profiter du départ du portugais pour s’offrir un coach avec un salaire bien inférieur au 300 000 € brut de l’actuel coach olympien. De plus, le quotidien sportif explique que le président de l’OM souhaite plus un profil de coach « corporate » à la Rudi Garcia, qu’une personnalité libre comme Villas-Boas. Quoi qu’il en soit, l’OM aurait déjà pensé à la suite et aurait sondé plusieurs entraîneurs…

Galtier, Jardim et Genesio envisagés ?

Selon le journal l’Equipe, l’entourage de Christophe Galtier a ainsi été sondé e plein confinement. Si le profil semble parfaitement coller avec la nouvelle politique de trading de joueur et avec l’environnement marseillais, le coach français dispose encore d’une saison de contrat avec Lille.

Autre option bien connue en Ligue 1, celle de l’ancien coach de l’AS Monaco, Leonardo Jardim. Le média sportif précise que le président Eyraud « a toujours apprécié cet entraîneur habitué de la L1 et des politiques de trading, aussi roué et pragmatique que Villas-Boas. » Cependant, il pourrait demander un salaire qui ne colle pas avec les nouvelles conditions voulues par L’OM. L’Equipe explique aussi que JHE se serait aussi renseigné sur l’ancien lyonnais, Bruno Genesio. Cependant aucun contact direct n’aurait été lancé.